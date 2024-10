Ya hay Diagnóstico de El Parián

Lo Entregaron al Gobierno Estatal

Gastos Serían Entre los Propietarios y el Ayuntamiento: Alcaldesa

Por Rafael Hernández Guízar

Ya fue enviado al gobierno del estado el diagnóstico de las condiciones en que se encuentra El Parían, de San pedro Tlaquepaque, en breve podría decidirse cuándo se reabrirá.

Laura Imelda Pérez Segura, la presidente municipal, destacó ayer en entrevista que la colaboración entre el municipio y el gobierno estatal es estrecha y que con esto, lograrán tener en breve no sólo los detalles sino, la mejor manera de que se pueda reabrir de forma rápida dicho sitio.

“Estamos trabajando de manera prioritaria en eso, nosotros recibimos el municipio el 1 de octubre y tenía casi un mes de haber colapsado El Parían, y lamentablemente nos encontramos que no se había avanzado nada, nosotros ya hicimos las gestiones ante el gobierno del estado, y el día de hoy (ayer) entregué un estudio que completaron en obras públicas del municipio, se envió, y ellos van a integrar un modelo que permita tener una perspectiva mejor, creo que si nos va bien tendremos noticias pronto, no me quiero adelantar porque quiero ser responsable en ello, hay 600 familias que dependen de ello, además de los empresarios, es un símbolo para nosotros, además ya viene el Día de Muertos y es una gran fiesta en San Pedro Tlaquepaque”.

Asimismo, indicó que respecto a los gastos, se atenderán de forma conjunta, entre los propietarios y el ayuntamiento: “Evidentemente hay una colaboración, hay propietarios de una buena parte de la estructura y también el municipio es copropietario, lo importante es que hay voluntad de todos, tenemos que hacer la estimación”.

Agregó que se han dado reuniones con los que trabajaban en las diferentes cantinas y restaurantes en El Parián para que tengan certeza de la manera en que se está desarrollando la atención del problema: “Nos acabamos de reunir con los meseros, que es el grueso de quienes ahí laboran, ellos estaban muy animados y estamos viendo de qué manera podemos colaborar”.

El Parián, es un sitio ícono del centro histórico de San Pedro Tlaquepaque en donde se albergaba a una enorme cantidad de restaurantes y cantinas, sin embargo, hace tiempo el techo del mismo colapsó y al momento, se realizan los estudios correspondientes para la reparación del sitio.