Rechazan Nueva Secretaría de Lemus

“Aumenta el Riesgo de Violaciones a los Derechos Humanos”

Diputados Aprueban en Fast Track Iniciativa del Emecista Para Crear Secretaría de Inteligencia y Búsqueda; no fue Discutida en Parlamento Abierto, Critica el Cepad

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) cuestionó a diputados del Congreso de Jalisco por haber aprobado la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo, implementada por Pablo Lemus Navarro, con la cual se plantea la creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda; con esta propuesta se aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos, añadió el organismo.

Ayer, prácticamente en fast track, diputados dieron luz verde a la propuesta del gobernador electo, a pesar de que activistas, colectivos de búsqueda y organizaciones como el Cepad, pidieron que no fuera así, ya que la iniciativa no fue discutida en parlamento abierto aun cuando lo solicitaron desde hace tiempo.

“Desde el Cepad extendemos nuestra preocupación de que el Congreso de Jalisco haya ignorado los llamados para abrir el diálogo para analizar el contenido de la misma, y haya incumplido con su obligación legal de establecer los procesos basados en el principio de participación conjunta”.

A través de un pronunciamiento, el Cepad mencionó que si bien la creación de una Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas podrá representar una oportunidad para atender la situación de desapariciones en la entidad, lo cierto es que se necesitan modelos de acción con un carácter más integral: “Hemos reiterado, con profunda preocupación, que esta iniciativa también genera diversos riesgos y representa un peligro para que aumenten las violaciones a los derechos humanos y abusos, y que persistan los vicios y las malas prácticas institucionales”.

Sus integrantes calificaron de alarmante que el dictamen no recupera las obligaciones establecidas en leyes generales en la materia, consistentes en crear fiscalías especializadas que cuenten con autonomía para garantizar investigaciones adecuadas e independientes. Además, señalaron que con esto se presenta un retroceso en la materia, ya que habrá desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones en cuanto a tortura y desaparición de personas.

“Generar un proceso fast track representa una postura opaca e ignorante, contraria al deber de representar los intereses de la ciudadanía que está gravemente afectada por la crisis de violencia y la problemática de desaparición de personas”.

“Burocratiza aún más el Proceso de Búsqueda”

En sesión extraordinaria y a pesar de los cuestionamientos de la oposición y de activistas, ayer diputados del Congreso de Jalisco aprobaron la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, impulsada por el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro.

El gobernador virtual promovió una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Gobierno estatal para delimitar algunos aspectos o funciones de cara a su próximo mandato. Sin embargo, esta no fue muy bien recibida por todos, ya que algunos legisladores de Morena decidieron no estar presentes en la sesión, argumentando que la iniciativa se dialogó muy poco y no se realizó de la mano de colectivos de búsqueda.

La iniciativa fue aprobada por 31 votos a favor y uno en contra, este último emitido por la diputada de Futuro, Susana de la Rosa, quien también aseveró que la propuesta no fue implementada en un ejercicio de parlamento abierto, como en su momento lo solicitaron organizaciones civiles.

“No podemos acompañar una reforma que no se acepta discutir y consensuar públicamente. Una reforma que burocratiza aún más el proceso de búsqueda y localización de personas desaparecidas. No podemos aceptar la indiferencia del gobierno del estado ante un tema tan delicado. Sin parlamento abierto, las reformas son insensibles”.

Cuestionó incluso que desde junio del 2023, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desechó la propuesta para realizar un parlamento abierto con personas expertas, sociedad civil, colectivos y grupos de búsqueda, dejando de lado a los más importantes durante todo este proceso.

Si bien votó a favor de la reforma, por su parte el diputado Enrique Velázquez (Hagamos) señaló que no hay tanta certeza sobre la estructura de la nueva secretaría y el impacto presupuestal que tendrá, además, comentó que hay riesgo de que se dupliquen funciones con lo que ya tiene actualmente el gobierno para el tema de desaparecidos.

Por parte de diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Gabriela Cárdenas aseguró que con esta reforma no se va a generar más burocracia en los procesos de búsqueda, y manifestó que sí se escucharon las observaciones hechas al dictamen.

“Lo que hace (la secretaría) es recopilar, recolectar e investigar para la prevención de los delitos. La fiscalía y la Secretaría de Seguridad lo hacen sobre delitos que ya sucedieron, y búsqueda de personas se va a utilizar todo este tema de inteligencia para prevenir e incorporar carpetas de investigación”.

De acuerdo al dictamen, la Secretaría de Búsqueda tendrá a su cargo los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) Escudo Urbano C5 y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).