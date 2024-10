Diputados Entreguistas e Incongruentes: Morena

Al “Reconocer” a Enrique Ibarra, un “Símbolo de la Política Superficial, Rancia”

En Lugar de Reconocer a los Verdaderos Jaliscienses que sí Aportan al Astado, Deciden Premiar a Quien se ha Valido de su Cargo Para Beneficiarse de Múltiples Maneras, Critican Morenistas

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Un acto de verdadero entreguismo e incongruencia el que la actual legislatura estatal haya reconocido la trayectoria del secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedroza: aseveró la fracción parlamentaria de Morena.

Ayer diputados decidieron darle un reconocimiento a Ibarra Pedroza, sin embargo, los diputados de Morena, Chema Martínez, Yussara Canales, Leticia Pérez y Ángela Gómez, decidieron no estar presentes, al argumentar que en lugar de reconocer a los verdaderos jaliscienses que sí aportan al estado, deciden mejor premiar a quien se ha valido de su cargo para beneficiarse de múltiples maneras.

“Es lamentable porque los legisladores de Movimiento Ciudadano y sus aliados creen que su deuda es política, no con la gente. Se pretende entregar premio a la trayectoria de Enrique Ibarra Pedroza, y no puede ser más irónico porque él es una muestra de incongruencia a lo largo de su carrera política en Jalisco”, expresaron morenistas, a través de un pronunciamiento que emitieron.

En él, cuestionaron la forma en la que Ibarra Pedroza ha criticado a personajes como Ramiro Hernández y Aristóteles Sandoval que en su momento fueron sus aliados; o las aseveraciones que hizo en contra de Francisco Ramírez Acuña y Emilio González (exgobernadores del PAN) y que ahora son sus grandes aliados. Incluso, mencionaron cuando el funcionario estatal fue diputado por el PT por allá en 2011.

“Enrique Ibarra es un símbolo de la política superficial, rancia y sobre todo vacía en Jalisco, a quien no se le extrañará por su manipulación de la democracia y sus relaciones oscuras de poder”.

Por otro lado, morenistas tampoco dejaron de cuestionar a sus homólogos de Movimiento Ciudadano (MC), a quienes tacharon de entreguistas, pues además de premiar a sus cuates, impulsaron reformas a modo para el próximo gobierno de Pablo Lemus Navarro. Lamentaron que avalaran la creación de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas Desaparecidas sin el diálogo con colectivos, familiares y organismos civiles.

Recordaron que desde el 2022 existía una iniciativa, impulsada por Morena, para crear una fiscalía especializada con autonomía y trabajada con colectivos, y la cual sigue en la congeladora porque a emecistas no les importó el llamado de la gente.

“Por esto, y por muchas cosas más que no nos daría el tiempo de enunciar, es que la Bancada de Morena, en un acto de congruencia, preferimos no estar presentes en las sesiones donde se llevarán a cabo estos actos que solo benefician a sus cuates y no a los jaliscienses. Estamos cansados del desaseo con el que actúan y su falta de responsabilidad. Estas lamentables actitudes van en contra de nuestros principios y de nuestro partido político, por lo cual no cuenten con nosotros para fomentar algo en lo que no creemos”.