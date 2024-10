Trabajadores del Poder Judicial Reacios a Regresar a Trabajar

Ya hay Acuerdo Para Retomar Actividades

“No hay Condiciones, y lo que Estamos Viendo es que Cuando Regresemos, Vamos a Estar Rebasados”

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a que se indicó que el próximo miércoles regresarán a trabajar en el Poder Judicial, trabajadores de base dicen que no hay condiciones para tales efectos.

En lo que va del mes, se han manejado dos posibles fechas para que los trabajadores del Poder Judicial regresen a trabajar con normalidad, las dos han pasado sin que se concrete nada, debido a que no hay consenso todavía con el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que persiste el paro de labores en la Ciudad Judicial Federal de Jalisco.

El pasado viernes se dio a conocer por parte de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, que el próximo miércoles regresarán a trabajar en los juzgados de distrito y los tribunales colegiados tomando algún otro tipo de acciones, sin embargo, a decir de los trabajadores de base, es decir, secretarios, actuarios y demás empleados del Poder Judicial, no existen las condiciones reales para tales fines.

Debido a esto, hasta el momento, los amparos que comúnmente se recibían son desechados, atendiéndose así únicamente los amparos por denominados casos urgentes dónde se contempla la libertad, el patrimonio, o la vida de las personas.

Lo anterior ha generado no sólo problemas para los justiciables, es decir la ciudadanía en general, sino una carga laboral enorme para los funcionarios judiciales qué una vez que reanuden labores, les llevará un tiempo bastante considerable en poder procesar según señalaron varios trabajadores del Poder Judicial Federal a este reportero.

“Nosotros quisiéramos regresar a trabajar, pero no hay condiciones, y lo que estamos viendo es que cuando regresemos, vamos a estar rebasados por tantos amparos y trabajo en general que hay, porque no se están atendiendo ahorita, pero es importante que sepa la ciudadanía que no es porque estemos tirando flojera, estamos en protesta por lo que está pasando”, indico una secretaria de acuerdos de uno de los juzgados de distrito, quien prefirió el anonimato.

Y siguió: “Nosotros queremos que la ciudadanía entienda que no es que estemos en paro porque seamos flojos o porque no queramos trabajar, es que esto nos va a afectar a todos, y no queremos regresar a trabajar mientras no haya condiciones”.