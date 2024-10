Promoverán Amparos Contra la Despenalización del Aborto

Anuncia el FNF

Por Rafael Hernández Guízar

El Frente Nacional de la Familia y otras asociaciones civiles promoverán amparos contra la despenalización del aborto en Jalisco.

Jaime Cedillo, presidente del Frente, fue categórico y destacó que Enrique Alfaro no defendió la Constitución de Jalisco al no querer vetar el proyecto de reforma para la derogación del aborto como delito, incluso, lo comparó con “Herodes el Grande”, quien ordenó una matanza de niños según los textos bíblicos.

“Aquí se está permitiendo matar a los niños (en el vientre de su madre) estamos viendo una versión actualizada de aquel que mando matar a los niños”, subrayó.

“(La vida) se protege en la Constitución desde el día uno, desde la concepción, la gestación, está siendo vulnerado por el gobernador por razón de edad, porque es considerado desde la fecundación, están (los no natos) siendo discriminados, es un atentado contra sus vidas, sus derechos, están siendo tratados con desigualdad de derechos, están poniendo por encima de ellos un derecho de la mujer, es un acto flagrante de discriminación por edad, es un atentado a su derecho a su nacimiento, están dejando de lado el interés superior del menor, por favor, estamos infringiendo nuestra propia Constitución de Jalisco”, dijo.

Resaltó que los diputados actuaron de mala fe en el Congreso del Estado de Jalisco, pues no defienden la vida, sino que por el contrario, se excedieron en sus funciones al despenalizar el aborto como lo hicieron la semana pasada, toda vez que en la suspensión que les fue notificada para la votación, no se les ordenaba que violaran el proceso legislativo como según los representantes de las asociaciones, lo hicieron.

“La orden no la mandó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino un juzgado de distrito de aquí de Zapopan, y la orden mandata la derogación de unos artículos y no los obliga a como debe de hacerse, y no los obliga a como quedó la norma, eso es lo que pedimos, que sea un proceso legal, sin embargo, nos dimos cuenta de que está todo subordinado al Poder Judicial, y por eso estamos haciendo el anuncio de que vamos a irnos por el amparo, se va a ver en el terreno legal, porque tenemos el derecho vulnerado los jaliscienses en el proceso, porque si nuestra Constitución dice que toda persona entra en el amparo de la ley desde el momento de su fecundación, la pregunta es quién lo va a proteger, considerábamos que era el gobernador”.

Y es que, debido a esto, la reacción de las asociaciones civiles en pro de la familia, interpondrán amparos, pues aseguran que sí tienen el interés jurídico para hacerlo: “Las asociaciones civiles tienen el interés (jurídico) para promover ese tipo de amparos, hay un precedente en Yucatán, y de la Primera Sala de la Corte, donde se admite cuando se trata de votaciones secretas, es decir, si hay una votación en donde cada diputado no dice por qué votó, sino que simplemente se hace en una urna como sucedió, cada asociación puede tramitar un amparo, van a ser tres amparos, de hecho hay sustanciándose en la primera sala un amparo ya por el matrimonio de personas del mismo sexo”.

Ahora, la esperanza será que primero, se aprueben los amparos, y segundo, que en caso de ser procedentes, Pablo Lemus Navarro quien sí se ha pronunciado a favor de la vida, defienda a los jaliscienses no nacidos.

“Podría tener efectos generales, se puede repetir la votación, fue una votación secreta y se está dañando el derecho de transparencia (…) hay dos puntos esenciales, primero porque se vota una comisión temporal, que metieron dos nuevos temas al orden del día, todos los elementos legales da para que lo repitan, cómo sería, pues se vendría abajo la votación, se tendría que repetir, le tocaría a Pablo Lemus y apelaríamos a que Pablo Lemus como alguien congruente que ha mostrado interés en ese tema, salga defender la soberanía del estado”, finalizó Jaime Cedillo.