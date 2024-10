Designación de Lomelí en el Congreso es un “Fraude”

Modifican ley Para Nombrar a Nuevo Secretario General del Legislativo

“El Tema de las Cuotas y los Cuates se Está Dando a Partir de Esquemas Corruptos y Fraudulentos a Movimiento Ciudadano”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Luego de que hace días quedara atorado el nombramiento de secretario general del Congreso por irregularidades, y tras una modificación exprés a la ley para que el ahora elegido pudiera ser seleccionado, ayer por la tarde diputados nombraron a Eduardo Martínez Lomelí en el cargo.

El nombramiento se da después de la salida de Tomás Figueroa, quien dejó el puesto en el Congreso para fungir como secretario general, pero del gobierno de Tlajomulco.

Aunque la elección se dio con 28 votos a favor, tres en contra y una abstención, lo cierto es que la designación estuvo envuelta de señalamientos, por parte de legisladores de oposición que no dejaron de acusar fraude en todo el proceso.

Cabe mencionar que el nombramiento pensaba llevarse a cabo desde el viernes y sábado pasados, ya que legisladores, tras sesiones maratónicas, reformaron la ley para que Martínez Lomelí fuera elegible, ya que el emecista no cumplía con el requisito de tener título profesional con más de cinco años de antigüedad.

A decir del coordinador de diputados de Morena en el Congreso, José María Martínez, todo el proceso estuvo plagado de inconsistencias y errores en el dictamen, y que la mayoría emecista votó en realidad sin conocer lo que aprobaba.

“Se trata no sólo de un fraude a la ley sino también un fraude a la sociedad. Estamos hablando de un impresentable que no tiene ningún mérito para ser secretario, y también ¿hay necesidad de que a casi quince días de concluir una legislatura debamos nombrar un secretario? Pues claro que no, pero el tema de las cuotas y los cuates se está dando a partir de esquemas corruptos y fraudulentos a Movimiento Ciudadano”, aseveró.

Eduardo Lomelí tomó protesta ayer por la tarde como el nuevo secretario general del Congreso, sin embargo, hasta antes de eso se desenvolvía como secretario general del ayuntamiento de Guadalajara de la pasada administración de Movimiento Ciudadano.

Avanza Entrega-Recepción

A menos de un mes de que la actual legislatura concluya su periodo, ayer diputados llevaron a cabo la tercera sesión de la entrega-recepción del congreso, con la entrega de informes sobre la situación actual de este poder.

La presidenta de la comisión que se hace cargo de estos trabajos, la diputada Mara Robles, señaló que se ha verificado que toda la información que atañe al congreso se encuentre debidamente ordenada y estructurada.

Dijo que esta información versa en torno a los bienes, derechos, recursos y obligaciones del congreso, y que la información contable, presupuestaria, financiera y demás pendientes, deberá quedar integrada en un documento a fin de que la legislatura entrante sepa dónde iniciar.