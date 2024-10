Jueces Locales Retrasan Casos

“Están Llevando (al Sistema Judicial) al Colapso”

Aprovechan el Paro de Labores del Poder Judicial de la Federación Para Generar Dilaciones Procesales

Por Rafael Hernández Guízar

Se prolongó el paro de labores en el Poder Judicial Federal de Jalisco, mientras tanto, en el Poder Judicial estatal los asuntos van más lentos que de costumbre y las dilaciones son cosa de todos los días.

Ante los embates que se dan a escala nacional por la reforma judicial que se aprobó en la Cámara de Diputados, en los estados se vive un grave rezago en materia de acceso a la justicia, pues no hay protección de la federación para los abusos de poder y debido a esto, los asuntos además de lentos, en los juzgados locales de Jalisco, por ejemplo, se han alargado de forma inaudita, al grado de que para que los jueces den contestaciones a los justiciables que deberían de tardar sólo tres días, llegan a tardar meses.

“Lo que pasa es que un simple acuerdo que deberían de resolver lo están alargando, no sabemos qué es lo que pasa, pero nos están haciendo la vida muy difícil, antes cuando veíamos que hay inacciones de parte dela autoridad pues tramitamos un amparo por la falta de proveído, o sea por la falta de contestación, pero ahora, como saben que no hay amparos pues se tardan y hacen lo que les da la gana y eso es un vacío de poder enorme, están llevando esto al colapso”, dijo Juan Miguel Urrutia, un abogado litigante entrevistado por Página 24.

Y siguió: “Ahorita sólo hay amparos por casos urgentes y lo que no entienden es que para el que está siendo víctima de una dilación procesal o de un abuso en el juzgado todo es urgente, dicen que nada más es para casos en donde está en riesgo la vida, y no es así, hay muchos casos urgentes más que no están tomando en consideración y que nos va a terminar por afectar de sobre manera, imagínate qué es lo que va a pasar cuando regresen a trabajar con normalidad, el mundo de trabajo que van a tener y lo que vamos a tener que esperar para que atiendan lo que se pida, las cosas son urgentes para todos, y para los abogados también porque si no hay resultados cómo vamos a cobrar a los clientes, también nosotros comemos”.

Es en materia familiar y civil es donde existe más rezago en los juzgados de Jalisco, y por desgracia, no hay autoridad en este momento que exija que cesen las dilaciones procesales ante el paro de labores que siguen manteniendo los trabajadores del poder judicial de la federación.