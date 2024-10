Rechazan Designación de Sergio Graf en la Conafor

“No dio un Solo Resultado Como Funcionario Estatal”

Activista Critica la Designación Realizada por Sheinbaum de un Cercano de Enrique Alfaro

Por Rafael Hernández Guízar

Ambientalistas de Jalisco hicieron un llamado a la presidente de la república Claudia Sheinbaum tras designar a Sergio Graf Montero como titular de Comisión Nacional Forestal (Conafor).

Jaime David Aldrete Medina, presidente de la Coordinadora de Asuntos Medioambientales, indicó en entrevista con Página 24, que es increíble que el ex secretario de medioambiente de Jalisco, Sergio Humberto Graf Montero, esté a cargo de la Conafor, pues se trata, primero, de alguien cercano a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, y segundo, de alguien que no dio un solo resultado como funcionario estatal.

“Creo que la presidente Sheinbaum no sabe en realidad quién es Graf, porque juzgándolo por sus acciones, deja mucho que desear; como servidor público en Jalisco cuando fue secretario de Medioambiente, su primera acción fue decir que iba a sanear el río Santiago y nunca pasó. Su programa de verificación vehicular está inconcluso, es ineficiente y no funciona, la perdida de bosques en Jalisco es enorme, no hay un solo dato de cuántas hectáreas se reforestaron, y tal parece que para ser nombrado como titular de Conafor, hay que ser lo peor, un delincuente ambiental para poder aspirar a llegar al cargo tan importante que es la Conafor”, criticó.

Y agregó: “Lo reprobamos porque bajo su tutela el medio ambiente de Jalisco estuvo peor que nunca, nunca lo protegió, siempre fue el principal promotor de negocios; los programas no funcionaron, no fueron programas responsables, y quedaron en un mero intento de verificación con la gente (….) Nosotros queremos decirle a la presidenta que el hecho de que él tenga premios internacionales no lo hace un buen funcionario”.

Jaime Aldrete recordó que Sergio Graf fue el artífice del programa afinación responsable de Jalisco, el que fue reprobado por la ciudadanía, y que al momento no ha podido si quiera arrancar.

Asimismo, destacó que no sólo dentro de la coordinadora a su cargo, sino, en general, los grupos ambientalistas rechazan la designación de Graf en dicho cargo, y que en breve, habrá manifestaciones al respecto.

Iniciarán con una postura radical de al menos 20 organizaciones con las que el ex funcionario estatal cortó diálogo por las protestas contra sus acciones que no beneficiaron al medioambiente, misma que se dará a conocer en los próximos días.