Dan Secretaría de Salud a Héctor Raúl Pérez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Bajo la premisa de que el modelo de Salud en Jalisco no será entregado a la federación, el gobernador electo del estado, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer a parte de su gabinete con el que presuntamente consolidaría la política de salud; se incorporan a sus filas Héctor Raúl Pérez Gómez y Salomón Chertorivski.

A menos de dos meses de que asuma el cargo como el nuevo gobernador de Jalisco, Lemus Navarro detalló que el exdirector de Hospitales Civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez, estará al frente de la Secretaría de Salud en la entidad. Por otro lado, añadió que Hugo Bravo será el titular del OPD Salud Jalisco.

Quien encabezará la coordinación de Desarrollo Social será Andrea Blanco Calderón, que ya desempeñaba funciones similares en la administración de Lemus Navarro en Guadalajara. Esta área, recordó, juntará el trabajo de secretarías como la de Salud, Sistema de Asistencia Social, Educación, Procuraduría Social o Cultura, así como el DIF y el CODE.

También, anunció la llegada de Salomón Chertorivski como el encargado del Consejo Asesor para la Política de Salud Pública, un organismo honorífico que contará con la participación de especialistas a nivel nacional e internacional. Este perfil fungió como secretario de Salud a nivel federal en 2011-2012, así como comisionado nacional del Seguro Popular.

En este sentido, Lemus Navarro no dejó de mencionar que con estos perfiles y política lo que presuntamente se busca es consolidar todo el sistema de salud en el estado a fin de que sea un referente a nivel nacional. Como parte de esta estrategia refirió que se fortalecerá al Instituto de Cancerología y al Hospital Civil de Oriente.

“Ustedes saben que el Instituto de Cancerología que se construyó allá en la colonia Miramar y que su primera etapa será inaugurada en las próximas semanas, necesita su consolidación y su equipamiento. Por supuesto, también echar a andar el Hospital Civil de Oriente, este centro de salud que está ubicado en el municipio de Tonalá para llevar servicios médicos a este importantísimo municipio del área metropolitana”.

Recordó que con el Seguro de Salud Jalisco se incluirá una tarjeta de derechohabiencia que permita a las personas acceder a atención médica gratuita, y garantizó que en su gobierno se mejorarán las condiciones laborales del personal médico.

Dentro de todo su plan mencionó que está la construcción de un nuevo hospital en Encarnación de Díaz para 2025; la apertura de un Hospital de la Mujer; y la creación de centros de atención mental, atención a adicciones y atención para personas con autismo.

Además, refrendó su compromiso con las infancias que viven con cáncer, diabetes tipo 1 o padecimientos reales, pues en su gobierno se trabajará para que ninguno de ellos quede sin su respectivo tratamiento.

Brigada del Hospitalito

Implementada ya en otros años como parte de una estrategia para acercar servicios médicos a la ciudadanía, autoridades del gobierno de Zapopan llevaron a cabo la primera brigada del Hospitalito Cerca de Ti.

En esta ocasión personal y equipo del Hospital General de Zapopan llegó a la colonia Paraísos del Colli, en donde vecinos pudieron obtener consultas, asesorías y otros servicios médicos.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, manifestó que el programa busca reforzar los trabajos de prevención y de atención para los zapopanos que no pueden acudir hasta el Hospitalito, ya sea por una cuestión de distancia, tiempo u otras razones.

“Hay gente que no tiene cómo o no quiere ir a un hospital, ir a un hospital no es nada agradable, tampoco ir a hacer fila es agradable. Aunque tenemos hoy el mejor hospital, el Hospitalito, lo podemos comparar con cualquier hospital privado de la ciudad, de la zona metropolitana. Le metimos casi tres mil millones de pesos en salud en los últimos tres años”.

El gobierno ha realizado alrededor de 20 jornadas de salud instaladas en nueve centros comunitarios, logrando llegar a más de tres mil personas con atenciones y servicios diversos. Por ello, el presidente municipal no dejó de destacar esta estrategia de cercanía, con la cual también se busca dar seguimiento a los pacientes para una atención primaria y acciones especializadas a través de la creación de un expediente.

Miguel Ricardo Ochoa Plascencia, director del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud de Zapopan, expresó por su parte que el programa Hospitalito Cerca de Ti permite la proximidad del servicio y la atención de la salud durante todo el año, de ahí la invitación a la ciudadanía a no desaprovechar estos servicios.

“Acercar servicios de calidad en la comunidad o trasladar un servicio hospitalario no es sencillo,pero tratamos de acercar la operación del Hospitalito a la sociedad y aportar en mejorar los tiempos y la distancia”.

Recordó que entre las atenciones que brindan se encuentra salud de la niñez, pediatría, salud de la mujer, ginecología, medicina general, nutrición, traumatología y ortopedia, cirugía general y podología, además de medición de peso, glucosa y vacunaciones.

A decir de la coordinadora general de Cercanía Ciudadana en Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, a diferencia de la atención que proporciona un centro de salud, con la brigada del Hospitalito se acerca personal especializado para reducir tiempos de consulta.