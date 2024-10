Sheinbaum Cuenta con “Capacidades y Habilidades” Para Responder a los Retos del País

“Gobernará Correctamente”: Federico Arreola

Por Rafael Hernández Guízar

El periodista Federico Arreola, de visita en Jalisco para impartir una conferencia invitado por la asociación política “Confío en México”, asegura que la presidente de México, Claudia Sheinbaum, cuenta con “capacidades y habilidades” para responder a los retos del país: “Yo esperaré, yo espero que Claudia lo utilice para bien. Es una mujer fuerte, muy fuerte, muy enérgica, pero mucho. Es una mujer ordenada, es ingeniera, sabe diseñar, sabe fijar metas y diseñar planes para alcanzarlas, que es lo que espera uno de cualquier ejecutivo o ejecutiva en cualquier organización, en una empresa o en un gobierno. Tiene experiencia política, tiene un colchón de popularidad muy grande que le da para para soportar algunos problemas que pudieran presentarse. Creo que gobernará correctamente”, dijo.

Federico Arreola, de quien se conoce su cercanía con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció el triunfo de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco y rechazó existan elementos para anular la elección en la entidad. Dijo que repetir las elecciones “sería un crimen democrático”.

Se refirió también al descontento que ha permeado por parte de Confío en México respecto del triunfo de Claudia Sheinbaum, ya que la Asociación Política apoyó la candidatura de la panista Xóchitl Gálvez para la presidencia del país.

“Esperamos y deseamos que le vaya bien a la presidenta. Nadie en sano juicio puede desearle al piloto de un avión en el que vamos todos que le vaya mal. Nadie que no tenga cordura puede pedir o anhelar que haya un fracaso porque hay que pensar distinto, quizás rompiendo paradigmas y la tarea de la oposición y la tarea de la sociedad para construir no debe ser de idea, de pensar, o de buscar dinamitar los procesos de gobierno, ni desear o hacer algo que golpee o que le ponga un traspié, una zancadilla a la actividad gubernamental que debe ser en favor de México y de todos”.

Por su parte, el presidente de Confío en México, el ex priísta Salvador Cosío Gaona, habló también del “triunfo” de Pablo Lemus y destacó que es necesario que se le reconozca lo antes posible por la presidencia de la república como mandatario electo, para que de esta manera, Jalisco reciba así el respeto del gobierno que se ha negado por la impugnación que está pendiente tras haber sido promovida por Claudia Delgadillo, la ex candidata de Morena para el mismo cargo en las pasadas elecciones.

Ante ello, Federico Arreola destacó que no corresponde a Claudia Sheinbaum calificar la elección de Jalisco, sin embargo, indicó que de acuerdo a las estadísticas que su empresa encuestadora tenía al principio de la campaña, era la candidata de Morena, Claudia Delgadillo, quien aparecía como ganadora en la entidad, aunque al final, se cayó y al que se marcaba ganador era Pablo Lemus.

“Esta es la entidad en la que, de lo que yo recuerdo, en la que hubo el cambio más importante, la señorita o señora de Morena, que ni me acuerdo de su nombre, empezó ganando, yo creo que por la fuerza de Morena, y por sus errores, que fueron muchos, perdió. No estaría yo de acuerdo si el tribunal electoral le quita el triunfo a Pablo Lemus, podría ocurrir, no está en mis manos, pero ganó bien, ganó limpiamente, ganó por su trabajo y sus virtudes”, finalizó, sin aportar pruebas de sus dichos, pero sí despectivo respecto a la persona de Claudia Delgadillo.