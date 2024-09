El Perdón Engrandece a los Pueblos, a las Naciones y a las Persomas: C. Sheinbaum

La Presidenta Electa anunció la permanencia de Aarón Mastache Mondragón, como Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la CONAGUA y de Adelfo Regino Montes frente al INPI

“Tampoco vamos a olvidar el Plan de Justicia y lo que significa resarcir ese daño”, fue el compromiso que reiteró Claudia Sheinbaum con el pueblo Yaqui * Durante el evento, representantes de los pueblos yaqui hicieron entrega del bastón de mando y de una blusa con bordado tradicional a la Presidenta electa

Guaymas, Sonora, a 27 de septiembre de 2024.- El perdón no solo engrandece a las personas, sino a los pueblos y también a las naciones, fue el mensaje de la Presidenta Electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo durante la entrega del acueducto y un distrito de riego en beneficio del Pueblo Yaqui, que encabezó el Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Pero ese ´perdón´ y lo digo ahora, porque viene a cuenta y es importante para que nos escuchen en cualquier lugar del mundo: El perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas. Significa ´reconocer´ y al reconocer, significa ´nunca más´, significa ´no olvidar´. Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el Pueblo Yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el Plan de Justicia, y lo que significa resarcir ese daño, y recuperar y dar lo que se merece”, resaltó.

Expuso como ejemplo uno de los primeros actos del Presidente Andrés Manuel López Obrador, al pedir perdón al Pueblo Yaqui y los pueblos originarios por los agravios cometidos por administraciones anteriores, que intentaron acabar con sus costumbres y tradiciones.

“La última vez que estuve aquí, inicié mi participación diciendo que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui lo inició el Presidente con algo que hacen los grandes hombres y las grandes mujeres: dando un perdón al Pueblo Yaqui. Ese ´perdón´, lo que significó fue reconocer las atrocidades contra el Pueblo Yaqui, por supuesto, no del actual gobierno, sino de gobiernos del pasado que quisieron erradicar al Pueblo Yaqui y otros pueblos indígenas originarios; y que no solo no pudieron por la resistencia, sino que continuaron luchando”, recordó.

Por lo anterior, como parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum aseveró que dará continuidad al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui y los pueblos originarios, por lo que anunció la permanencia de Aarón Mastache como Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de Adelfo Regino Montes frente al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).

“Y por supuesto, me comprometí aquí la última vez que estuvimos, ya en la gira de transición, a darle continuidad al Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Para ello, les voy a dar una noticia: Aarón Mastache se queda trabajando con nosotros, así que va a darle continuidad; y Adelfo, también nos va a acompañar en esta primera etapa del gobierno. Así que, no hay mejor forma de decirles que va a haber continuidad en todo lo que falta, no solo en lo que mencionó aquí Aarón, sino muchas otras necesidades que existen y que les vamos a apoyar”, fue el anuncio.

Como muestra del compromiso de la 4T a favor de los pueblos originarios, destacó la reciente aprobación de la reforma constitucional, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de la continuidad de los programas del bienestar para los adultos mayores, las becas para estudiantes de preparatoria y apoyos al campo. Sumado a los apoyos iniciados por el Presidente López Obrador, la Presidenta electa reiteró que en su gobierno se implementarán tres nuevos programas sociales: El apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, la beca para estudiantes de preescolar a preparatoria que estudien en escuelas públicas; y consultas médicas a domicilio para personas de la tercera edad.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, compartió su felicidad porque en unos días va a entregar el Bastón de Mando y la Banda Presidencial a Claudia Sheinbaum, una mujer excepcional, patriota, con experiencia y de buenos sentimientos.

“Tenemos la dicha enorme de que le voy a entregar, no solo el Bastón de Mando, sino también la Banda Presidencial, a una mujer excepcional, preparada, con experiencia, incorruptible, de buenos sentimientos, de buen corazón, una patriota mexicana, por eso me voy muy contento y comparto con ustedes mi felicidad”, expresó.

Al evento también acudieron el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; el gobernador tradicional de Vícam Pueblo, Joaquín Cota; la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; la subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el Director General del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes; el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Germán Arturo Martínez Santoyo; el Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache Mondragón; el próximo Director General de CONAGUA, Efraín Morales López; Subdirector General de Administración de la CONAGUA, José Antonio Zamora Gayosso; el subdirector general de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la CONAGUA, Felipe Zataráin Mendoza; el Director General del Fideicomiso Fondo de Fomento Ejidal, Samuel Peña Garza; la Presidenta Municipal de Guaymas, Karla Córdova González.

Entre las autoridades originarias destaca la asistencia Atanasio Molina Valenzuela, el Segundo Gobernador Tradicional de Vícam Pueblo; Claudio Rivera García, Gobernador Tradicional de Pótam; Juan Agustín Rodrigo Álvarez Bacasegua, Gobernador Tradicional de Tórim; Felipe Álvarez Flores, Gobernador Tradicional de Ráhum; Locadio Molina Valdéz, Gobernador Tradicional de Hurivis; Alonso Abraham Álvarez Valencia, Gobernador Tradicional de Bélem; Juan Ezequiel García Bacasegua, Gobernador Tradicional de Loma de Guamúchil; Fausto Ochoa Rivera, Gobernador Tradicional de Loma de Bácum; Onésimo Buitimea Valenzuela, Secretario de la Guardia Tradicional de Vícam Pueblo; Julián Molina Ramírez, Secretario de la Guardia Tradicional de Pótam; David Urzúa Leyva, Secretario de la Guardia Tradicional de Tórim; Crisóforo Valenzuela Ahumada, Secretario de la Guardia Tradicional de Ráhum; Juan Gregorio Jaimes León, Secretario de la Guardia Tradicional de Huirivis; Francisco Nocamea Hernández, Secretario de la Guardia Tradicional de Bélem; Sergio Felipe Estrella Álvarez, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Guamúchil; y Martin Valencia Cruz, Secretario de la Guardia Tradicional de Loma de Bácum.