Dan Tabletas y 15 mil Pesos a Mujeres del Programa Fuerza Mujeres

Han Invertido 588 mdp en el Programa Desde el 2019

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Al entregar equipo electrónico y apoyos simbólicos a mujeres pertenecientes del programa Fuerza Mujeres, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, presumió las acciones que se han llevado a cabo en su gobierno para la transformación y fortalecimiento de la agenda de las mujeres; el presupuesto en su administración para el rubro ha crecido 24 veces más, aseguró.

El mandatario estatal aseguró que la mejor decisión que tuvo fue elevar de rango la agenda de las mujeres, al haber transitado del Instituto Jalisciense de las Mujeres a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

Dijo que todo esto se logró a pesar de las críticas de terceros, pues a casi seis años de su gobierno no solo aumentaron el presupuesto, sino que incrementaron las políticas públicas para atender la violencia contra las mujeres, el tema de igualdad laboral, la independencia económica y eliminación de la discriminación.

“No, lo que queríamos era pasar de tener un instituto a tener una secretaría que depende directamente del gobernador. Yo trato con Paola, ella no tiene que ver a nadie en el gobierno para los asuntos de la secretaría más que a mí, porque este es un tema de altísima prioridad y en eso cambió de fondo todo, teníamos un instituto chiquito, aislado, marginado, abandonado y hoy tenemos una secretaría con poder, con presupuesto”.

A decir de la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, con este tipo de estrategias se busca fortalecer tres dimensiones claves para la autonomía de las mujeres: la personal, la social y la económica. Con esto, añadió, se pretende además que las mujeres que se vinculan se conviertan también en agentes de cambio.

“Estamos contentas porque este programa nos va permitiendo hacer fuerza con ustedes, que ustedes hagan fuerza entre ustedes mismas, que no se suelten, que se apoyen y que vayamos jalando a más mujeres para avanzar. La fuerza de las mujeres está en cada una de ustedes y en la fuerza que pueden obtener de cada una de nosotras. No se suelten, no nos suelten, la Secretaría de Igualdad Sustantiva está aquí para apoyarlas, para acompañarlas, y va a seguir aquí, no la van a soltar, no se va a dejar caer y para eso estamos”.

Con respecto a la entrega de equipo para mujeres, la directora de Fortalecimiento Municipal, Antonieta Vizcaíno Huerta, explicó que la tableta se otorga con un diplomado precargado que permitirá adquirir conocimientos en administración.

“El dinero se acaba muy rápido, el conocimiento se va a quedar para toda su vida. De verdad háganla suya y siga adquiriendo esos conocimientos y que esos 15 mil pesos se multipliquen para que ustedes puedan seguir creciendo sus negocios, se vuelvan empresarias y por supuesto puedan seguir empleando a más mujeres y recuerden que ustedes hoy son un referente para sus comunidades y sus municipios”.

De manera general, autoridades informaron que el programa Fuerza Mujeres se creó con la finalidad de fomentar la participación activa de las mujeres en la economía del estado. Se implementó desde el 2019 y hasta el momento se ha beneficiado a 24 mil 15 mujeres con un presupuesto total de 588 millones de pesos.