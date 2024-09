“Niegan” a Padre Alerta Amber

Asegura que la Madre se lo “Llevó en Compañía de dos Sujetos Armados”

El Juzgado Noveno de lo Familiar le Otorgó la Custodia del Menor; la Fiscalía Simplemente no Hace Nada por Buscarlo, Señala el Afectado

Por Rafael Hernández Guízar

Un padre de familia busca desesperado a su hijo, que le fue robado el pasado 16 de septiembre por su esposa, en la Fiscalía de Desaparecidos, se niegan a levantar una Alerta Amber.

Pese a que ha cumplido con todas las instancias legales que se requieren para que las autoridades busquen a su hijo, este hombre, que prefirió el anonimato por temor a represalias ante su denuncia pública, dijo en entrevista con Página 24 que es aberrante que, aunque la razón le asiste y en el juzgado noveno de lo familiar le otorgaron la custodia de su hijo, la Fiscalía simplemente no hace nada por buscarlo.

“Pues imagínate el dolor y la desesperación de saber que mi hijo está afuera y que no está conmigo, porque se lo llevó su mamá en compañía de dos sujetos que estaban armados y que me dijeron que o dejaba de buscar a mi hijo y me aguantaba, o me iban a chingar (a matar), de qué se trata, ya nada más porque dicen los señores estos que son de la plaza –de la delincuencia organizada- creen que uno va a dejar perder a un hijo así nada más, no señor, yo exijo justicia”, dijo.

Tuvo que ser a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) como se avance en el caso y gracias a esa instancia, en breve podría ser localizado el menor con el inicio de la Alerta Amber, que en la Fiscalía de Desaparecidos se han negado sin motivo alguno a publicar.

El desesperado padre de familia, ha pasado toda una semana con la angustia de no saber nada de su hijo, que le fue sustraído con mentiras por su ex pareja sentimental, quien, aseguró el hombre, no sólo no cuenta con la custodia del menor, sino que además, está denunciada por diversos delitos en la Fiscalía, y que no conforme con eso, interpuso una denuncia contra él con falsedad de declaración en el Centro de Justicia Para la Mujer, donde por el sólo hecho de ser mujer, le creyeron que era golpeada, cuando hace más de un año no ha tenido contacto casi con el padre de su hijo.