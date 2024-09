Periodista Señala a Presidenta del IEPC por Amedrentarla

Rosalinda Ortiz fue Denunciada por Paula Ramírez Ante el INE

La Consejera Presidenta Solicitó Medidas Cautelares Para que la Periodista Elimine sus Comentarios en la red Social X Sobre la Funcionaria y Para que no Pueda Publicar Nada de Ella

Por Rafael Hernández Guízar

Una periodista señala que fue amedrentada por la Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Jalisco, por ejercer su libertad de expresión.

La periodista independiente Rosalinda Ortiz Ríos, fue denunciada por la Consejera Paula Ramírez ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política en razón de género, esto, luego de que la periodista a través de su red social X señalara que no entendía como habiendo tantas mujeres preparadas, el partido Movimiento Ciudadano (MC) la había puesto en ese cargo.

Lo anterior, fue motivo de que la funcionaria público acudiera para solicitar entre otras cosas, medidas cautelares para que la periodista tuviese que eliminar sus comentarios de la red social, así como también, para que no pudiese publicar nada de ella.

En respuesta, Rosalinda Ortiz, a través de un video, señaló que contestó a la demanda, que tuvo que gastar en un abogado para tales efectos, pero que además nada la va a silenciar, y que si se trata de amenazas, simplemente no funcionan con ella.

“La señora presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana Paula Ramírez, se quejó en el Instituto Nacional Electoral, no sólo contra mí, sino contra una veintena de personas, y todo porque no aguantó las críticas, las críticas a su trabajo, un trabajo electoral por demás desaseado, prestándose a irregularidades, recibiendo dádivas de los naranjas (del partido MC), se molestó, y decidió demandarnos, y pretendía, que no lo logró ni lo va a lograr, callarnos, que no publicáramos más, ni su nombre, pues no, no lo logró, hoy contesté en tiempo y forma, y quiero decirle que no, no me va a callar ni me va a amedrentar, señora, usted es una persona pública, usted vive de nuestros impuestos, por lo tanto usted no es nadie, los ciudadanos somos los patrones, que no se le olvide”, dijo en su video.

Pula Ramírez ha sido señalada en reiteradas notas periodísticas luego de los resultados obtenidos en las pasadas elecciones del 2 de junio donde se le otorgó el triunfo como gobernador del estado al presidente municipal de Guadalajara con licencia, Pablo Lemus Navarro, del partido Movimiento Ciudadano, pues se denunció por los integrantes de Morena y los demás partidos que integraron la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, una gran cantidad de fallas en el conteo de votos y traslado de paquetes electorales, incluso, ella misma –la consejera- aceptó en una entrevista televisiva que no se había dado robo de votos, luego, no le quedó de otra más que aceptar que en efecto, habían desaparecido miles de boletas.

Por cierto, que en el mensaje colocado en el perfil personal de la periodista Rosalinda Ortiz de la red Social X, donde se puede apreciar el video en que ella señaló que no se dejará amedrentar por denuncias en su contra, hay una gran cantidad de comentarios negativos hacia ella, pero no respecto de su trabajo o con sustento que hable del asunto, sino comentarios en los que la gente se limita a insultarla por externar lo que piensa.