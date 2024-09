Advierten Huelga en Ciudad Niñez

Señalan Pésimas Condiciones de Trabajo

Por Rafael Hernández Guízar

Persisten las problemáticas en Ciudad Niñez del gobierno estatal, trabajadores de base continúan con la intención de irse a la huelga por las malas condiciones de trabajo.

Y es que, desde hace meses, en las instalaciones de este edificio que alberga la fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos en agravio de menores de edad, así como otras instituciones en relación a la estabilidad y seguridad de los niños, hay precariedades enormes, por ejemplo, que no hay aire acondicionado y el calor es insoportable al estar sellado dicho edificio.

“Pues apenas acaban de poner otra vez el aire, pero no está funcionado como debe, a veces no funciona, y tenemos nosotros que traernos ventiladores propios para que podamos estar aquí, porque como puede ver, pues no hay ni corriente de aire, entonces nosotros lo que queremos es que nos den las condiciones necesarias para poder estar trabajando”, dijo uno de los trabajadores, quien pidió el anonimato por temor a represalias.

A esto se agrega la falta de espacios dignos, según se dijo, pues en ocasiones los olores dentro del edificio son insoportables, entre muchas otras cosas que hacen muy complicada la prestación del servicio.

De igual forma, los sanitarios en ocasiones tampoco están funcionando, y en general, el edificio presenta varias fallas que se han reportado hasta el cansancio por los trabajadores, sin que haya solución por parte de la Fiscalía General del Estado.

Por ello, trabajadores del sitio señalaron que lo que se requiere es la reubicación en otro sitio que sea el adecuado. Y aunque hasta el momento se han detenido para no estallar la huelga, trabajadores del sitio indicaron que es cuestión de tiempo para que se vayan a la suspensión de labores.