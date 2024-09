Anuncia Tere Jiménez Inversión de más de 56 Millones de Pesos Para el Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Se Construirá Nuevo Edificio con 16 Aulas

El recurso se invertirá en la construcción de un edificio académico, adquisición de equipo de cómputo nuevo y la reacreditación de carreras.

El anuncio se realizó en el marco del 57 aniversario de este instituto.

Además, este año, el ITA fue reconocido como la mejor escuela de ingeniería en el país.

En el marco de los festejos del 57 aniversario del Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA), la gobernadora Tere Jiménez anunció una inversión de 56 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio, adquisición de nuevas computadoras y reacreditación de las carreras existentes.

Señaló que el nuevo edificio, el cual será de cuatro pisos, contará con 16 aulas, que podrán recibir a 1,280 alumnos en ambos turnos.

“Seguiremos apostándole a la educación, porque nuestros jóvenes se merecen lo mejor; sigan soñando y luchando todos los días por ser los mejores. Felicidades a toda la comunidad educativa por estos 57 años de trayectoria”, les dijo la gobernadora.

José Luis Gil Vázquez, director general del ITA, agradeció a la gobernadora por impulsar el sector educativo; reconoció a las y los trabajadores de la institución, toda vez que gracias a su esfuerzo el Instituto Tecnológico de Aguascalientes fue reconocido como la mejor escuela de ingeniería en el país por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI).

“Este reconocimiento es sinónimo de excelencia educativa, gracias a todos por su esfuerzo; sigamos formando grandes profesionistas para Aguascalientes y el mundo; larga vida al Instituto Tecnológico de Aguascalientes”, resaltó el director general del ITA.

Gil Vázquez dio a conocer que desde la institución se impulsan importantes proyectos a nivel nacional enfocados en la mentefactura y en dar solución a la industria de los semiconductores.

“Este diseño es el primer chip realizado en nuestra universidad; cumpliendo su visión, gobernadora, de pasar de la manufactura a la mentefactura, gracias por impulsarnos a seguir este camino que sabemos es el futuro de México”.

Durante el evento la gobernadora entregó reconocimientos al personal administrativo y docentes por cumplir desde 10 hasta 50 años de servicio.

José Armando Rodríguez Romo, reconocido por 50 años de servicio, expresó su alegría: “Estoy muy contento y agradecido, he visto a muchos alumnos graduarse y me llena de orgullo saber que hoy son grandes profesionistas; solo me queda decirles a las nuevas generaciones que aprovechen al máximo las nuevas tecnologías y que se esfuercen por ser los mejores”, finalizó.

En el evento también estuvieron presentes Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA); Carlos López García, secretario general de la Delegación Sindical D-5-3; Francisco Rangel Cáceres, director de Educación Superior del IEA; Josafat García Servín, subdirector académico del ITA, y Teodoro Olivares Ventura, presidente del Fideicomiso Prof. Enrique Olivares Santana.