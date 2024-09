Hombre Muere Ahogado en Salón de Eventos

El Cuerpo se Hundió en una Pequeña Represa

Por Jorge Martínez

Elementos de Protección Civil y Bomberos del Municipio de Zapopan extrajeron el cuerpo de un hombre que falleció ahogado en una pequeña represa de un salón de eventos.

El lugar se ubica sobre la carretera Colotlán. Hasta el momento se desconoce en qué circunstancias ocurrieron los hechos.

Las autoridades implementaron el operativo con la ayuda de buzos y lanchas para poder localizar los restos de la persona, que ingresó al agua aparentemente a nadar.

Las autoridades hacen un llamado a la población a no ingresar a ese tipo de lugares si no sabes nadar, estás alcoholizado o no tienes la ropa adecuada para realizar actividades acuáticas.

Se espera que en el transcurso del domingo los restos humanos sean encontrados y entregados a personal de ciencias forenses para su análisis en la morgue de la ciudad.