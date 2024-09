El Tequila Express no es Para Todos los Bolsillos

Los Precios no son Asequibles, Critican Tapatíos

Aunque la Consideran una Atracción Característica de Jalisco, También Excluirá a Muchos Para Disfrutarla, Destacan

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A un par de semanas de que se lleve a cabo el primer viaje público, tapatíos consideraron que si bien el regreso del famoso tren de Tequila Express será una atracción característica de Jalisco, también excluirá a muchos para disfrutarla; señalaron que los precios no son tan asequibles para todo el público.

El sábado pasado autoridades de Jalisco inauguraron el tren que movilizará de Guadalajara y Tequila, en recorridos para el turismo a partir del 27 de septiembre. Sin embargo, en un sondeo hecho por Página 24, algunos ciudadanos no evitaron manifestar su desánimo por lo elevado de los costos para disfrutar tal experiencia.

“Imagina si solo quieres ir por vivir la experiencia, junto con la familia, hay que desembolsar siete mil pesos y pues ni cómo, es poco menos de lo que gano al mes. Deberían poner días especiales o descuentos para quienes no tenemos tanta economía”, expresó Raúl Rivera Zamora.

“Como están las cosas hoy en día, la economía, este paseo es un lujo, y tiene sentido, no tendría por qué ser tan barato (…), pero igual no deja de ser triste porque dejas fuera a muchos. Si con suerte nada más son dos o quieres ir con amigos, pues te tienes que prevenir con tiempo para hacer tu ahorro porque una salida, pues digamos que no es dinero que tienes todo el tiempo en la cartera”, añadió Regina Zenteno.

“Con eso mejor me voy a la playa con mi pareja. Se ve muy bonito (el recorrido) pero con lo que gastas mejor le piensas para dónde le quieres destinar ese dinerito y dónde le puedes sacar más provecho, pero ya depende de cada quien y sus gastos”, expresó Félix Castañeda.

De acuerdo a la página oficial de Tequila Express, se tendrán salidas de viernes a domingo. La ruta la operarán dos partes, la Cámara de Comercio de Guadalajara y Grupo Mexicano Transportes, por lo que las experiencias serán diferentes y por ende también sus costos.

Grupo México Transportes tendrá dos paquetes: el ejecutivo tendrá un costo de mil 785 pesos el viaje redondo (mil 150 el sencillo), que solo incluirá el traslado; también tendrá el de primera clase que tendrá un costo de 2 mil 200 redondo, en donde podrás encontrar un bar dentro del vagón y podrás tener acceso al vagón bar.

El otro recorrido será operado por la Cámara de Comercio de Guadalajara y ofrecerá la experiencia Casa Sauza. El vagón ejecutivo tendrá un costo de 3 mil 400 pesos e incluirá menú a bordo con botanas y bebidas, así como comida tipo buffet en el lugar de visita; en tanto que el vagón bar tendrá un costo de 3 mil 900 pesos, que implicará mejores aperitivos y bebidas a bordo, comida con cortes en el lugar de visita, y mejores asientos en el tren. Ambos incluyen visita guiada por el centro de Tequila, así como un espectáculo.