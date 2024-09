Campeón Mundial de Kickboxing es Maestro en la Casa del Bien Común de Pirules

Con tan solo 16 años, Diego Durón Villarreal ha logrado lo que muchos sueñan: convertirse en campeón mundial de kickboxing. Este joven aguascalentense ha sido campeón nacional ininterrumpido desde 2017 y ha dedicado gran parte de su vida al deporte, enfrentando cada reto con disciplina y determinación.

Su pasión por las artes marciales lo llevó a prepararse desde los dos años y medio, entrenado por su padre, Gabriel Durón Ramírez.

Durón Villarreal obtuvo hace unos días dos medallas de oro: una en Formas Musicales y otra en Formas Creativas; así como una de bronce en Pelea por Puntos, durante la competencia internacional WAKO Youth World Kickboxing Championship 2024, que se llevó a cabo en Budapest, Hungría, y en la que se enfrentó a representantes de Italia, Hungría, Gran Bretaña, Venezuela, Guatemala, entre otros países.

A pesar de su éxito en el ámbito deportivo, Diego no olvida sus raíces ni el deseo de devolverle algo a la sociedad que lo ha apoyado, por lo que comparte sus conocimientos y pasión con niños y jóvenes al impartirles clases de kickboxing y karate en la Casa del Bien Común del fraccionamiento Pirules, un espacio comunitario que busca promover actividades recreativas, culturales y deportivas.

En sus clases, no solo enseña técnicas de combate y defensa personal, sino valores como la perseverancia, el respeto y la autodisciplina, elementos clave en su formación como atleta y como ser humano.

La Casa del Bien Común de Pirules se ha convertido en un lugar de encuentro para niños y jóvenes que ven en Diego no solo a un instructor, sino un ejemplo a seguir; para sus alumnos, él es la prueba de que, con esfuerzo y dedicación, es posible alcanzar los sueños más grandes, sin importar la edad o el lugar de origen.

“Me gusta mucho dar clases y ser un ejemplo para que las niñas, niños y jóvenes se motiven y sean mejores personas; me gusta ser campeón mundial, es un gran orgullo que no se puede explicar con palabras; me gusta porque con eso motivo a mis alumnos, yo siempre les digo que no tengan miedo de superarse, pues el deporte es algo hermoso que brinda nuevos caminos en la vida, donde puedes conseguir todo lo que te propongas”, destacó Diego.

Las y los interesados en inscribirse en las clases que imparte Diego, pueden solicitar mayor información al 449 526 22 32 o acudir directamente a la Casa del Bien Común que se ubica en la calle Magnolia No. 402, en el Infonavit Pirules.