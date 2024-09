Piden a Legisladores Votar Contra Reforma Judicial

Manifestación Frente al Congreso

Por Rafael Hernández Guízar

Trabajadores del Poder Judicial Federal, ciudadanos y estudiantes, se manifestaron ayer en las afueras del Congreso del Estado de Jalisco, exigieron a los diputados locales que voten en contra de la reforma judicial que se aprobó en el Congreso de la Unión.

Alrededor de medio centenar de personas se dieron cita ayer en las afueras del Congreso del Estado para exigir a los diputados que no avalen la reforma judicial que debe ser aprobada en 17 de los 32 congresos del país para que surta efectos.

Los manifestantes, quienes llevaron pancartas en las que llamaban a la “congruencia” a la ciudadanía en general, fueron recibidos por diputadas del PRI y del PAN, mismas ,que por cierto, se comprometieron a votar en contra de dicha reforma.

De acuerdo con los manifestantes, la reforma judicial es altamente dañina para la ciudadanía en general y va más allá de lo que se ha señalado en medios de comunicación.

Destacaron que la justicia no será imparcial, pues estará altamente determinada por los intereses de los partidos políticos y los grupos que impulsen las candidaturas de los jueces luego de que estos serán electos por la vía del voto; así mismo, advirtieron que no habrá imparcialidad ni independencia para dictar resoluciones.

Algo que no se ha señalado en los medios de comunicación, dicen, es la figura de los jueces sin rostro, algo que no tiene precedentes en el mundo, y se trata de jueces que dictarán sentencias pero de los que no se revelará su identidad, supuestamente para protegerlos del escarnio público.

Asimismo, habrá un comité de vigilancia, cinco personas que contarán con el poder de destituir a los jueces si consideran que sus sentencias y determinaciones no están ajustadas lo que ellos consideren adecuado, y para sorpresa de todos, estos también permanecerán en el anonimato, es decir, sus identidades no serán reveladas; serán, por cierto, nombrados por el Poder Ejecutivo.