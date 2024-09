Enrique Alfaro Desdeña Desapariciones de Jóvenes

Dice que son Ausencias Voluntarias y Engaños

Sin Pruebas, los Relaciona con el Narcotráfico: “Es un Asunto de Entender que en el Momento en que tú te Metes a ese Círculo Pernicioso de la Droga, el Tráfico, la Venta, el Consumo, Estás Poniendo en Riesgo tu Vida”

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ausencias voluntarias y engaños están detrás de las desapariciones de jóvenes reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales, señaló el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Han trascendido desde hace semanas varias desapariciones de gente que, al buscar trabajo, ya no se sabe de ella luego de acudir a presuntas citas con terceros en la Central Camionera. Y aunque la Fiscalía del Estado ya ha admitido que detectaron publicaciones en páginas que ofrecen trabajos que estarían relacionados al reclutamiento forzado, el mandatario estatal refirió que esto se trató de ausencias voluntarias.

“Se trató de ausencias voluntarias. Pudimos identificar que estaban vinculados a estos temas y entonces se ha trazado una ruta de trabajo en la Mesa de Seguridad, en coordinación con las autoridades federales, pues ya hay los primeros dos detenidos y se está ampliando la investigación para detectar y tener un monitoreo permanente de este tipo de anuncios en las redes”.

Ante la situación actual, no dejó de hacer un llamado a las familias para que estén atentas a lo que sus hijos ven en redes sociales, pues este tipo de publicaciones con engaños, está generando problemas en los que los jóvenes se van por cuenta propia y caen en las garras del crimen organizado.

“Es un asunto de entender que en el momento en que tú te metes a ese círculo pernicioso de la droga, el tráfico, la venta, el consumo, estás poniendo en riesgo tu vida y es lo que necesitamos que los jóvenes sepan. Se ha llegado a un nivel en el que las publicaciones son en fuentes abiertas, en redes sociales, publican invitaciones a participar y hay jóvenes que caen en esas redes”, insistió.

Especificó que han implementado rutas de trabajo en la mesa de seguridad, en coordinación con autoridades de otros niveles, con la finalidad de investigar todos estos casos y detectar estos anuncios. También, reiteró que no existe un problema de desapariciones en la Central Camionera.

“La Central Camionera no es un problema, no es un punto de desaparición de personas. Es un punto donde se toman camiones y a veces los jóvenes que emprenden caminos a distintas partes del país se van a la central y de ahí salen, por eso aparece como el último punto en el que se vieron, pero no hay un problema de desaparición en la central”.