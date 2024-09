Claudia Delgadillo: Acataré Fallo de Tribunal Electoral

Confía en que Determinación le Favorecerá

Mario Delgado: “La Lucha Sigue y Sigue Hasta que Llegue la Cuarta Transformación”

Por Rafael Hernández Guízar

Sea cual sea la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, será acatado por la ex candidata al gobierno de Jalisco por Morena, Claudia Delgadillo González, aún si consideran que no debe repetirse la elección.

En días pasados, Claudia Delgadillo presentó un juicio para impugnar los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio donde se dio el triunfo al candidato del partido Movimiento Ciudadano (MC) Pablo Lemus Navarro. Ayer en rueda de prensa, la ex candidata dijo que confía en que la decisión sea para una nueva elección en la entidad por la gubernatura de Jalisco, sin embargo, destacó que, si no le favorece el fallo, lo actuará.

Pese a que Claudia Delgadillo y todos los agremiados de Morena han dicho públicamente que en el Tribunal y el Poder Judicial de la Federación en general abunda la corrupción, y que no hay ninguna certeza en su actuar, dijo que confía en que le favorecerá el resultado.

De nueva cuenta, refrendó que ella fue quien ganó las elecciones y que, si se le consideró como perdedora, fue por el mal actuar del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC), luego de señalar públicamente que dicha institución avaló “el mayor fraude electoral de la historia de Jalisco”.

Posterior a la rueda de prensa, Alejandro Augusto de la Peña Castañeda, miembro de Morena y uno de los que se especula podría contender por la presidencia del partido en la entidad, dijo en entrevista con Página 24 que la decisión de que se repitan las elecciones depende de lo que se decida en el Tribunal Electoral, sin embargo, respaldó la opción de que haya nuevos comicios, lo que podría traducirse como el apoyo de una gran parte del partido Morena a Claudia Delgadillo: “Seguramente sí, seguramente se va a repetir, según la información que tenemos es que hasta el momento no tenemos la decisión todavía de la corte (…) Todo está a disposición de que la corte lo determine, si ellos consideran que así debe de ser, entonces habrá nuevas elecciones para la gubernatura como para la presidencia municipal de Guadalajara (…) Si se repiten las elecciones, debe de haber conciencia de cada grupo político, que se hagan a cabalidad y que no haya de nueva cuenta ningún problema”.

En otro orden de ideas, Alejandro Peña se refirió a la reforma al Poder Judicial, y dijo que, por desgracia, se han visto muchas muestras de desinformación entre la ciudadanía ya que no se ha entendido, dijo, que lo que se busca con los cambios es terminar con los privilegios de los ministros y magistrados.

“La gente está molesta porque no saben qué es lo que está pasando, a los trabajadores no les afecta en nada. A ellos no se les perjudica, son los que menos van a salir perjudicados, sí van a salir perjudicados los ministros de la corte porque sus beneficios eran inmensos”, finalizó.

Espaldarazo de Mario Delgado

Hasta el último día de su mandato como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado defenderá que se respete la democracia en Jalisco.

El presidente nacional de Morena dijo ayer en rueda de prensa que aunque su periodo termina el próximo 30 de septiembre, continuará dando apoyo a Claudia Delgadillo y los candidatos de Morena que impugnaron los resultados de las pasadas elecciones del 2 de junio, tras considerar que hubo un fraude avalado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco (IEPC).

“La lucha sigue y sigue hasta que llegue la Cuarta Transformación. Voy a aprovechar para despedirme de todos ustedes, como saben termina mi mandato como presidente de Morena el próximo 30 de septiembre, pero hasta el último día como dirigente de Morena, vamos a estar defendiendo el triunfo en Jalisco, es el mandato que dio el pueblo de Jalisco, particularmente a los diputados locales, que tenemos el número suficiente para tener la mayoría en el Congreso de Jalisco”.

Mario Delgado dijo que es inaudito lo que sucedió el pasado 2 de junio, donde se le dio el triunfo a Pablo Lemus Navarro, al que calificó de indigno de ostentar la gubernatura del estado, por ello, dijo que hasta que le ajuste el tiempo, seguirá pugnando porque se repitan las elecciones en la entidad, así como en el municipio de Guadalajara y los demás municipios que impugnaron los resultados.

Dijo, además, que en Jalisco tanto el partido Movimiento Ciudadano, como el PRI y el PAN, han querido obstaculizar el triunfo de Morena y sus partidos aliados, el Verde Ecologista y el del Trabajo, situación que simplemente no les ha salido bien.

“Son ellos, Movimiento Ciudadano, junto con el PAN y con el PRI, que montaron el cuento después de las elecciones, pidiendo primero a los consejeros del INE y después a los del Tribunal Electoral, que violaran la Constitución para que cambiaran la asignación de representantes plurinominales, durante más de dos meses, estuvieron duro y dale con el cuento de que Morena estaba sobrere presentada, llegaron a montar esta farsa para tratar inútilmente de callar al pueblo, querían ganar en la mesa lo que la gente no les dio en las urnas y se les vino abajo”.

Finalmente, resaltó que es necesario que los diputados locales de Morena en Jalisco, quienes serán mayoría en la próxima legislatura, hagan un buen trabajo para que se respalde con acciones el apoyo que el pueblo jalisciense les dio en las urnas.