Sin Prisas en el Congreso Para Votar Reforma Judicial

El PRI y el PAN Adelantan que Votarán en Contra

“En Morena Estamos Listos Para dar Nuestro Voto a Favor de la Reforma al Poder Judicial, Pero También Listos Para el Debate”, dijo Chema Martínez

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Ayer llegó al Congreso de Jalisco el dictamen de reforma al Poder Judicial, el cual fue aprobado antier por la noche en el Senado de la República, por lo que se espera que en las siguientes horas los diputados locales sean convocados a una sesión para votarla.

Tan solo unas horas después de su aprobación en la cámara alta, el dictamen fue enviado a los congresos estatales, y es así que el asunto ya cayó en la cancha de Jalisco. Y a decir de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, la diputada Claudia Murguía Torres, se espera que hoy jueves se reúna la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para determinar si se convoca o no a sesión extraordinaria.

“Llegó la minuta ya al Congreso. Hemos estado ya en comunicación los coordinadores de los grupos parlamentarios y específicamente la presidenta de la junta y tu servidora, y si existe el acuerdo para que mañana (hoy) mismo sesionemos, lo haríamos. ¿De qué dependería que pudieran sesionar? Solamente de que tengamos el acuerdo en la junta podríamos sesionar de manera extraordinaria”.

La también coordinadora de la fracción parlamentaria del PAN adelantó que su bancada votará en contra de este dictamen -impulsado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador-, y no dejó de criticar por otro lado el proceso legislativo que se llevó a cabo en el Senado de la República en donde finalmente se aprobó esta reforma: “Es un día triste. Nunca había visto que se degradara tanto el nivel de la política, nunca había visto yo que uno de los poderes del estado se arrodillara y se doblegara ante otro y me refiero a diputados y senadores de Morena y aliados”.

Por su parte, la fracción parlamentaria del PRI en Jalisco emitió su postura en contra de la reforma y pidió a la mesa directiva que a la brevedad se cite, con la finalidad de que se le dé entrada al tema y cada diputado definan de qué lado de la historia estarán.

A decir del líder de la bancada tricolor, el diputado Hugo Contreras Zepeda, Jalisco siempre se ha distinguido por ser un estado pionero del federalismo, de la soberanía y autonomía, por lo que se espera que en general se vaya en contra de la reforma: “Con una gran convicción y con gran orgullo anunciamos las y los diputados del PRI nuestro voto rotundamente en contra de dicha reforma que atenta y vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial”.

El coordinador parlamentario de Morena, José María Martínez, recalcó por otro lado la importancia de esta reforma, por cómo en Jalisco, por ejemplo, el Poder Judicial está manipulado por el partido en el poder, es decir, Movimiento Ciudadano.

“Hoy Jalisco no puede estar al margen de la democratización del Poder Judicial. Hoy Jalisco debe responder al pueblo. El pueblo hoy ha demandado el Plan C. No podemos estar al margen de una realidad que duele a los más pobres, a los que no tienen acceso a la justicia, a los que tienen que esperar turnos en las filas sobre aquellos que son ricos e influyentes y que todo lo manejan desde el poder. En Morena estamos listos para dar nuestro voto a favor de la reforma al Poder Judicial, pero también listos para el debate”.

Lamentan Aprobación de Reforma

La Coparmex Jalisco lamentó la aprobación de la reforma al Poder Judicial antier por la noche en el Senado de la República; con esto se comprometió la democracia del país, se vulneró el estado de derecho y se puso en riesgo el futuro de México, añadieron.

A través de un comunicado, el organismo empresarial aseveró que la decisión no reflejó ni tomó en cuenta los argumentos presentado por diversas organizaciones sociales, juristas, estudiantes y medios internacionales, quienes en más de una ocasión manifestaron su preocupación por las graves implicaciones de esta reforma, impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados.

“La sesión de ayer (antier) evidenció una tendencia preocupante de no escuchar todas las voces. México, que ha demostrado madurez política al encontrar coincidencias, enfrenta ahora una realidad de imposiciones. En lugar de fortalecer el sistema judicial y promover un diálogo abierto, hemos sido testigos de un proceso atropellado que no construye una verdadera justicia para todos. Esta falta de apertura compromete no solo el presente, sino también el futuro, imponiendo un gran desafío al nuevo gobierno”.

La Confederación Patronal de la República Mexicana aseguró también que lejos de mejorar y asegurar la independencia del Poder Judicial, esta reforma lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad frente a intereses políticos y económicos.

“En Coparmex consideramos que es un error seguir adelante con una propuesta que, en lugar de fortalecer nuestro sistema judicial, podría arriesgar su independencia y eficacia, afectando directamente la vida democrática del país. El apresuramiento para aprobar esta reforma responde más a intereses políticos inmediatos que a las verdaderas necesidades de justicia en México”.

El organismo explicó que los indicadores económicos son sensibles a cambios que afectan el equilibrio de poderes, por lo que la pérdida del mismo tendrá graves repercusiones en la actividad productiva del país. Aseguró que la incertidumbre afectará la inversión nacional e internacional, la confianza de los mercados y sobre todo el desarrollo de proyectos clave para la economía.

Sus integrantes pugnaron porque se escuche a la sociedad y que en la discusión que se habrá de tener de esta reforma, en los congresos locales, se promueva el diálogo abierto que permita construir mejoras que en verdad respondan a las demandas ciudadanas.

“A pesar de estos desafíos, la demanda de la sociedad civil es más fuerte que nunca. Creemos firmemente que la fuerza de México radica en sus ciudadanos. Seguiremos trabajando para promover el empleo, el bienestar de todos y la construcción de un México más fuerte, justo, inclusivo y en paz. Aunque consideramos que esta reforma es un error, no cesaremos en nuestro esfuerzo por asegurar que las decisiones futuras sean responsables y en beneficio de todos los mexicanos”.

Rechazo de Líder de la FROC CONLABOR

La reforma al Poder Judicial es un golpe al Estado de Derecho, según Antonio Álvarez Esparza, secretario general de la FROC CONLABOR.

El sindicalista dejó en claro que es inaudito que se haya aprobado algo como lo propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues deja en estado de indefensión a todos los mexicanos, más aún, porque se atenta contra el órgano máximo para obtener justicia verdadera en el país.

“Golpe de estado al estado de derecho. Estamos contritos porque estamos en el momento en que se cuestiona a un órgano de justicia tan profesional que acumula tantos años de estudio, tanta gente tan talentosa que se ha dedicado a estudiar con honestidad y profesionalismo, ahora quedan descontinuados sin que haya una razón válida para ello, porque desde nuestro punto de ver, la justicia le debe mucho a los mexicanos, pero la justicia empieza con los policías, y luego con el primer respondiente, el ministerio público, todo lo que hay antes de la conformación de un delito, de una demanda civil, mercantil, la que sea, si la estructura es deficiente, tiene que entrar la Suprema Corte de Justicia, y no tiene la culpa de los procedimientos mal hechos, mal llevados”, dijo.

Consideró que más allá de una reforma al Poder Judicial, debería de haberse reformado a las fiscalías y la manera en la que se procura justicia en el país: “El justiciable se vuelve cada vez más vulnerable, y el que comete el delito se vuelve invulnerable por los derechos humanos, pero de eso no tiene la culpa el juez, ni el ministro, no entiendo porque se destruye un organismo que es custodio del derecho, en aras simplemente de un populismo de elecciones”.

Pero fue más allá y destacó que se trata claramente de un intento de sumergir a México en una tiranía al no haber sistema de contrapesos: “Es una venganza personal de López Obrador, es llegar a una tiranía la que se está intentando en este país; los trabajadores se van a quedar en absoluta indefensión, antes el amparo era nuestro recurso, hoy, se pone en serio riesgo la justicia”. (Elizabeth Ríos Chavarría y Rafael Hernández Guízar)