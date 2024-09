Plaza de los Mariachis, Llena de Indigentes, Basura, Excremento y Orina

“Nadie Quiere Venir a Consumir Nada Porque les da Asco”

Por Rafael Hernández Guízar

Locatarios de los alrededores de la Plazuela de los Mariachis, ubicada en el barrio de San José de Analco, tronaron contra el ayuntamiento de Guadalajara.

Está llena de indigentes, basura, excremento y orina, pese a los muchos reportes, nada se ha hecho por parte de las autoridades municipales.

“Pues a ver, cómo le hacemos entender al que es presidente municipal que esto no puede seguir así, que cada día está peor y que si no hacen algo nos vamos air a la ruina, nadie quiere venir a consumir nada porque les da asco, está pésimo, y nosotros somos los que tenemos que andar barriendo, limpiando, recogiendo, pero no es justo”, dijo muy enojado uno de los vecinos y locatario de esta zona.

“Nosotros lo que queremos es que se pongan las pilas caramba, que hagan algo con los indigentes, que es algo triste, pues sí, que es algo que desespera, pues sí, pero qué hacemos, ni modo que nos encarguemos nosotros de ellos, cómo le vamos a hacer, es el gobierno el que tiene que hacer algo para que ellos puedan irse a otro lado sin problema”, agregó el molesto ciudadano.

En efecto, está lleno de basura y aunque se les cobra a los comerciantes de la zona por un supuesto servicio de recolección de basura, no pasa el camión recolector, también es deficiente el servicio para los vecinos, y por ello, exigieron una inmediata respuesta al alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez Salcido.