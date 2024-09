Lemus Miente, no se ha Reunido con Equipo de Claudia Sheinbaum

Asegura el Morenista Eduardo Almaguer

“La dirigencia nacional (de Morena) ha corroborado con las y los ciudadanos del próximo gobierno federal entrante, que absolutamente nadie, nadie, nadie se ha reunido con el alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus”

Por Rafael Hernández Guízar

Eduardo Almaguer Ramírez, ex fiscal general de Jalisco y representante de Morena ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), contestó al gobernador electo Pablo Lemus Navarro, reiteró que este no se ha reunido con nadie del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que Eduardo Almaguer dejó en claro que en Ciudad de México no sólo no quieren reunirse con Pablo Lemus, sino que incluso no lo harán hasta en tanto no se confirme por el Tribunal Electoral si es válido o no el resultado de las elecciones del pasado 2 de junio, donde se le dio a Lemus Navarro el triunfo en las urnas.

“Hoy quiero dirigirme a ustedes como representante de Morena ante el Instituto Electoral, he recibido instrucciones de la dirigencia nacional, quienes han corroborado con las y los ciudadanos del próximo gobierno federal entrante, que absolutamente nadie, nadie, nadie se ha reunido con el alcalde con licencia de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, esto es muy importante para que lo sepan los dueños de los medios de comunicación, los periodistas, los líderes empresariales, los sindicalistas y los líderes de la sociedad civil, es fundamental que el pueblo de Jalisco esté enterado que estas supuestas reuniones de trabajo que los allegados y el propio alcalde con licencia han tratado de difundir, que se han dado en los últimos días, son totalmente falsos”.

Y agregó: “Ya lo dijo la presidente electa Claudia Sheinbaum, que en Jalisco las elecciones están impugnadas, y será el tribunal electoral federal quien decidirá si son válidas o no, mientras tanto, absolutamente nadie se ha reunido con el alcalde con licencia; nosotros estamos defendiendo al pueblo de Jalisco para que su voto sea válido para que la democracia impere, y para que la sociedad elija a quienes quiera quesean sus gobernantes de manera directa y clara”.

A través de un video difundido en sus redes sociales, Eduardo Almaguer fue claro con respecto a las descalificaciones que, dijo, ha estado procurando el mismo Pablo Lemus; le advirtió que en breve habrá noticias del juicio de Derechos Electorales que tramitó Claudia Delgadillo González como ex candidata al gobierno de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco.

“Hemos escuchado del alcalde con licencia Pablo Lemus, que quienes defendemos, los millones de jaliscienses que defendemos la democracia, que nos vamos a ir a la basura, y quiero decirles, que quienes están en el basurero son los que intentaron robarse la elección, nos vamos a ver muy pronto”, finalizó.

Por ello, insistió en que Jalisco hasta el momento, no figura dentro de las propuestas del próximo gobierno federal ya que no se han dado reuniones para determinar los proyectos que habrán de ponerse en marcha el año próximo.