Inauguran Formalmente Instalaciones del CUTlaquepaque

Inversión de Alrededor de 72 Millones de Pesos

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Bajo la premisa de que será un centro de enseñanza multidisciplinario, incluyente y sobre todo sustentable, el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) inauguraron el Centro Universitario de Tlaquepaque (CUTlaquepaque), en su primera etapa. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el rector de la UdeG, Ricardo Villanueva, fueron los encargados de presentar estos trabajos, a los que se le invirtieron alrededor de 72 millones de pesos.

A decir de autoridades, en la actualidad más de 900 alumnos ya ocupan el inmueble -cursando diversas carreras-, el cual en su primera etapa ya cuenta con seis aulas, módulos de baños, dos talleres de prácticas, un auditorio, un área administrativa, comedor, cafetería, un taller comunitario, dos terrazas, así como un gimnasio.

Alfaro Ramírez reconoció la labor del rector de la UdeG, pues gracias a que se encontraron coincidencias es que se pudo impulsar el CUTlaquepaque y otros centros educativos, como la preparatoria o el Centro Universitario de Tlajomulco o el Centro Universitario de Chapala, para que los jóvenes de Jalisco tengan más espacios para seguir estudiando.

“Cuando me preguntan sobre el legado que voy a dejar como gobernador, yo creo que podemos decir que vamos a dejar más cosas de las que nos pudimos haber imaginado. Pude cumplir uno de los sueños, de los logros por los que más luché y me ayudó (Ricardo) Villanueva, no hubiera podido sin su ayuda”, presumió.

Por su parte, Villanueva Lomelí dijo que el CUTlaquepaque tendrá un crecimiento a corto, mediano y largo plazo, ya que tiene 53 hectáreas donde se podrán implementar políticas, programas, apoyos y una oferta educativa novedosa e innovadora para el beneficio de los jaliscienses. También reconoció el apoyo proporcionado por el gobierno del estado para hacer Martes 10 de septiember 2024

posible toda esta infraestructura, pues ni con la pandemia por Covid-19 la administración paró con la construcción de espacios educativos para la UdeG.

“Agradecer al gobernador todo el apoyo, porque durante los años de la pandemia se empezó esta obra, se avanzó la obra en momentos difíciles, en momentos complejos, en todos los sentidos, entre la universidad y el gobierno. El CUTlaquepaque nunca se frenó, y si no hubiera sido por esa unión del ayuntamiento de Tlaquepaque, del gobierno del estado y de la Universidad de Guadalajara, esta historia hubiera tenido otro fin, la hubiera tenido que platicar otro rector”.

El CUTlaquepaque cuenta además con estacionamiento, laboratorio, área deportiva, servicios médicos, biblioteca, centro de recursos tecnológicos, laboratorio de nutrición, un edificio de posgrados y uno más de tutorías.

Este nuevo centro universitario apostará a ser un modelo de conservación de flora y fauna, cuidado del agua e iluminación con energía eficiente, a fin de disminuir la huella ecológica.

Arrancó operaciones con cinco programas educativos en las áreas de ciencias sociales, ingenierías y ciencias económicas, pero en las siguientes fases se expandirá con una oferta educativa que contempla ciencias de la salud, artes, y ciencias biológicas y agropecuarias.