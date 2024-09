Corrupción en los Juzgados de Chapala

Sobornos de Hasta 100 mil Pesos: Colegio de Abogados

El Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco Está Enterado; han Interpuesto Quejas Contra los Funcionarios, Pero no Prosperan, Asegura José Luis Tello

Por Rafael Hernández Guízar

En los juzgados de Chapala se despachan con la cuchara grande, desde el juez hasta los notificadores piden sobornos, que van desde mil 500 para aceptar las demandas, hasta 100 mil pesos.

José Luis Tello Ramírez, el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, denunció ayer que en los juzgados de Chapala a los litigantes se les exige dinero para aceptar las demandas, mil 500 pesos por el turno so pena que, de no pagarlos, se desechan las mismas, además, de requerir durante el proceso dinero por cada etapa procesal del juicio.

“Al presentar tu demanda la encargada de Oficialía conocida como Lupita te pide pases con el Secretario de nombre Carlos, quien te pregunta en cual Juzgado deseas llevar tu asunto y te hace saber que por el turno hay que aportar mil 500 pesos y si deseas que se quede en el Juzgado Segundo además son tres mil por el auto admisorio, de lo contrario los mil 500 sólo serán para el turno. Sino aceptas pagar el turno, se quedan con tu demanda y en el primer auto la desechan”, aseguró Tello Ramírez.

Pero fue más allá: “Para el caso de las sentencias, el encargado de proyecto de sentencia de nombre Josué, te informa las supuestas anomalías que existen en tu expediente, pero que pueden ser subsanables por el propio Juzgado con la respectiva aportación que va desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos, dependiendo de la importancia del negocio. Las sentencias son pronunciadas hasta un día antes de que se venza el término que marca la ley, y si no te reportaste con la suma fijada, sale un auto para mejor proveer, y así después de hasta ocho meses los asuntos van y vienen entre autos para mejor proveer. Están paralizadas el dictado de la sentencia desde el mes de marzo de 2024 hasta la fecha, cada expediente ya citado para el dictado de sentencia, tiene al menos 4 autos para mejor proveer”.

Se llega al grado de que Josué, por orden Juez, busca a las partes en el juicio y pedirles que revoquen a sus abogados y ellos les nombran un abogado y les resuelven a favor, a cambio de dadivas que van de los 10 mil hasta los 100 mil pesos”.

En rueda de prensa, el presidente del Colegio de Abogados de Jalisco, indicó que del asunto están enterados en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, pues se han interpuesto quejas contra los funcionarios, pero simplemente no prosperan: “Se han presentado quejas en contra del Juez Segundo Civil de Chapala, ante el Consejo de la Judicatura sin obtener respuesta, la única respuesta es hacerle saber en lo particular al Juez el contenido de las quejas y en venganza obstaculiza los procedimientos que estos litigantes llevan en esos asuntos”.

Indicó también que hay “aportaciones voluntarias”, que si no se pagan, los asuntos simplemente no caminan.

“Organización de rifas; el Juez organiza rifas de objetos personales, y a través de la persona de nombre Fanny, presiona y obliga a los litigantes a comprar un numero de rifa, actualmente se encuentra gestionando una rifa el número o boleto cuesta mil pesos, por lo que el litigante que tiene audiencia o turno es condicionado a que la compra de este número de rifa, que dicho sea de paso es para beneficio del Juez. Así lo hacen saber la organizadora”.

La corrupción va desde el juez hasta los notificadores quienes están, según se denunció, en complicidad para estos deleznables actos: “Los expedientes aparecen con sentencia listados en la página electrónica de Boletín del Consejo de la Judicatura, sin embargo en el Juzgado no hay listas de acuerdos, los expedientes no están disponibles a los litigantes hasta cinco días después de boletinados, el Secretario de nombre Carlos informa que es cosa de los Notificadores, los Notificadores dicen que les pasan el acuerdo dos días después de que se dicta y la persona encargada de elaborar las listas de nombre Estefy informa que están no son públicas y se niega a mostrarlas, lo que provoca que los litigantes conozcan los acuerdos hasta 5 días después de que se dictaron los acuerdos, con la perdida de términos”.

Debido a esto, es que ayer se exigió públicamente el cese inmediato de los servidores públicos involucrados en la “red de corrupción que opera en el Juzgado Segundo de lo Civil de Chapala”, ya que el Juez de nombre Óscar lleva más de 4 años operando en ese Juzgado.