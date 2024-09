Entrega Tere Jiménez Cerca de 300 Apoyos de la Beneficencia Pública

Para Niñas, Niños, Jóvenes, Adultos y Personas de la Tercera Edad

En el marco del Día Internacional de la Beneficencia, entregó sillas de ruedas estándar y especializadas, además de muletas, bastones y andaderas.

Desde su creación a la fecha, el IBPEA ha otorgado alrededor de 14 mil 500 apoyos con una inversión de 180 millones de pesos.

“Vamos a seguir trabajando muy fuerte por ustedes y siempre los iremos acompañando; sepan que en mí tienen a una gran aliada”: Tere Jiménez.

En el marco del Día Internacional de la Beneficencia, que se conmemora en el mes de septiembre, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó cerca de 300 apoyos como sillas de ruedas estándar y especializadas, además de muletas, bastones y andaderas, entre otros, en beneficio de niñas, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

“Cuenten conmigo siempre y recuerden que en esta vida no hay límites, siempre tenemos que seguir adelante. Vamos a seguir trabajando muy fuerte por ustedes y siempre los iremos acompañando; sepan que en mí tienen a una gran aliada y que el Gobierno del Estado siempre va a seguir trabajando por ustedes, porque así se lo merecen”, les dijo la gobernadora a las y los beneficiarios ahí presentes.

Durante el evento que se realizó en las instalaciones del Ficotrece, José Antonio Abad Mena, director general del Instituto de Beneficencia Pública (IBPEA), destacó que gracias a la iniciativa de la gobernadora Tere Jiménez de crear esta institución, se ha cambiado la vida de 14 mil 500 personas, mediante la entrega de una serie de apoyos gratuitos que hoy les permiten caminar, ver, oír y tener una mejor calidad de vida.

Dijo que desde su creación a la fecha, a través del IBPEA se han destinado 180 millones de pesos en apoyos como ambulancias, mastógrafos, procesadores cocleares, auxiliares auditivos, sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, lentes, además de prótesis de rodilla y cadera, entre muchos otros.

A nombre de todas las personas que han sido beneficiadas a través del IBPEA, Erick Germán de Loera, quien fue favorecido con una prótesis de pierna, agradeció a la gobernadora Tere Jiménez por su sensibilidad y el compromiso que mantiene con las personas más necesitadas.

“Quiero darle las gracias a la gobernadora porque con estos apoyos hacen que uno vuelva a hacer su vida lo más normal posible. Yo era beisbolista, tuve mi oportunidad con el equipo Rieleros, pero tuve un accidente, perdí mi pierna y se me vino el mundo encima, yo no sabía qué iba a pasar con mi vida, pero gracias a la gobernadora y a la beneficencia hoy tengo mi prótesis y eso me hace sentir que todo es posible y que siempre hay un motivo para echarle ganas”, dijo.

En el evento también estuvieron presentes Mario Alberto de la Torre, director general del Hospital Tercer Milenio; Jaime Reyna Cruz, director general del Hospital de la Mujer; Jorge Robles Trujillo, director general del Hospital de Calvillo; Gustavo Arizpe Velazco, director general del Hospital de Pabellón de Arteaga; Eduardo Rodríguez Gómez, director general del Hospital de Rincón de Romos; Ana María Romero Ramírez, directora general del Hospital de Psiquiatría.