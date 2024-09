Comerciante Señala Irregularidades en Tonalá

Tenía Permisos y le Retiraron sus Mercancías, Acusa

“Yo les Ayudé (a Sergio Chávez de Morena) en la Campaña y no es Justo lo que Hicieron Conmigo”

Por Rafael Hernández Guízar

Aunque tenía permiso para vender en el centro de Tonalá, a un ciudadano le retiraron sus mercancías los inspectores de forma arbitraria.

“A mí en ningún momento me tomaron en cuenta para nada, yo tengo mis permisos y no me dieron ni el acta correspondiente. Yo hice una solicitud de audiencia con el presidente Sergio Chávez, yo voy a esperar a que me dé audiencia él y la señora Martha Arizmendi, porque yo les ayudé en la campaña y no es justo lo que hicieron conmigo”, aseguró Ceferino López Cabrera, un comerciante entrevistado por Página 24.

“Me quitaron todo, es mi única forma de ingresos”, agregó el molesto ciudadano, quien destacó que sus cosas le fueron decomisadas por los inspectores que ni siquiera le entregaron el acta correspondiente para recuperar lo asegurado.

“Si no me dan las bases cómo quieren que tenga todo en orden, está una corrupción enorme, están cobrando 10 mil pesos por el permiso”, indicó, tras revelar que para fin de que se acabe el hostigamiento por parte de los inspectores, se les está pidiendo un pago de 10 mil pesos según dijo, por parte de personal del ayuntamiento.

Dijo que fue en días pasados cuando sucedió el problema y de acuerdo con el entrevistado, no es el único caso, ya que hay muchos comerciantes a los que les han decomisado sus mercancías, sobre todo en la zona centro de Tonalá.