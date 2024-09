Piden Ampliar Vía RecreActiva

Celebran 20 años de la ruta en Guadalajara

Por Elizabeth Ríos Chavarría

A 20 años de su creación como un referente de convivencia, cultura y sobre todo movilidad en la ciudad, tapatíos disfrutaron su domingo en la ya tradicional Vía RecreActiva; pugnaron por ampliar todavía más su tramo a otras partes de la ciudad.

Como cada domingo, cientos -si no es que miles- salieron desde temprano con sus bicicletas y acompañados de algún amigo o familiar, con la finalidad de recorrer parte de los 31 kilómetros con los que está conformada esta vía.

Tapatíos que platicaron para Página 24 expresaron su sentir con respecto a esta vía ahora con su 20 aniversario, así como sus sugerencias a fin de que esta sea mejorada por parte de autoridades estatales y municipales.

“Desde chiquillo nos veníamos mis hermanos y yo para acá al centro (…). Sí ha cambiado mucho, pero al menos está más larga, ahora creo que tiene más cosas para entretenerte como en Parque Rojo y sus actividades o aquí en el mero centro”, expresó Matías Saucedo Barragán.

“En sí no le pediría nada, está muy a gusto recorrerte el tramo que conecta Guadalajara y Zapopan en las mañanas para entrenar. A lo mejor abrirla más para otros municipios, que llegue para Tonalá, más para el lado de Tlaquepaque”, consideró Julio Tafolla.

“La visita obligada es cada quince días porque nos ponemos a recorrerla de punta a punta. Yo no la conocía hasta hace apenas unos años que una amiga y su familia me invitaron y desde entonces no he dejado de visitarla, ahora un trayecto (de la vía) me queda cerca de mi casa, entonces, es muy fácil tomarla y se me hace bien, es un buen ejercicio, pero también la oportunidad de convivir con familia o con amigos”, añadió Lucía Navarro.

Con 31 kilómetros de recorrido, se estima que cada semana más de 100 mil personas visitan la Vía RecreActiva. Para su funcionamiento participan trabajadores de 25 dependencias municipales, estatales y de educación, quienes se encargan de delimitar el trayecto y vigilar para que todo transcurra con normalidad y seguridad.

Son cerca de 35 actividades que se realizan cada domingo a lo largo del recorrido para el disfrute de grandes y chicos. Sin embargo, por su 20 aniversario, las autoridades implementaron actividades varias entre las que se encontraron exhibiciones, rodadas, pinta de murales de arte urbano y juegos.