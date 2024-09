“Llegamos Todas las Mujeres Mexicanas a la Presidencia Para Seguir la Lucha por la Justicia, la Igualdad y por Nuestro Pueblo”

Claudia Sheinbaum:

“Este gobierno, el de la Cuarta Transformación tiene esa palabra justicia, justicia social; también justicia ambiental; justicia para las mujeres; justicia para los pueblos indígenas”, destacó al anunciar que el reconocimiento a la autonomía de los pueblos originarios será la siguiente reforma en decidirse en el Congreso.

“Es un hombre que ama a su pueblo y un pueblo que ama a su presidente”, reconoció Claudia Sheinbaum sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Representas la nueva era, representas el tiempo de las mujeres (…) Y es prueba de que si se puede, de que las mujeres podemos ser todo lo que nos propongamos”, celebró Mara Lezama a cerca de lo que significa la llegada de una mujer a la Presidencia.

Bacalar, Quintana Roo.- La continuidad de la Cuarta Transformación es un logro de todos los mexicanos, pero particularmente de las mujeres con la llegada de la Primera mujer a la Presidencia de la República, así lo destacó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, durante la supervisión de obra de la zona arqueológica Ichkabal, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Aquí los mayas, según Diego y los antropólogos, antropólogas, sí hubo mujeres gobernantes, pero por lo menos hablemos de la época de la Independencia, 200 años de la República que no había habido una mujer gobernante en nuestro país. Y como bien dijo Mara, para mí, no es que llegue sola al gobierno, no es que llega una sola mujer, llegamos todas las mujeres mexicanas a la Presidencia de la República, para seguir luchando por la justicia, por la igualdad y por nuestro pueblo”, celebró.

Por lo anterior, reiteró que su gobierno continuará luchando a favor de la justicia social para todos y todas, en especial para quienes por años fueron abandonados por los gobiernos neoliberales, como es el caso de las mujeres y de los pueblos originarios que por mucho tiempo fueron relegados y quienes ahora tendrá su autonomía reconocida por la Constitución.

“El día de hoy, frente a este hermoso sitio arqueológico de los antiguos mayas, es el mejor lugar para nombrar la palabra “justicia”, porque es justicia social; porque es justicia con nuestra historia, con nuestros antepasados, con nuestra cultura. Esta grandeza que vemos el día de hoy, que nos hace sentir hasta pequeños con lo que fue la gran cultura Maya y con lo que es la gran cultura Maya”. “Y por eso, este gobierno, el de la Cuarta Transformación tiene esa palabra justicia, justicia social; también justicia ambiental; justicia para las mujeres; justicia para los pueblos indígenas, porque de una vez les digo que la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía, reconocimiento a los pueblos indígenas de México; y también un verdadero Sistema de Justicia que funcione en nuestro país”, puntualizó.

Asimismo, la presidenta electa puntualizó que la justicia social seguirá llegando a todos los hogares a través de la continuidad y la consolidación de los Programas del Bienestar creados en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, como es el caso de “Jóvenes Construyendo el futuro”, la pensión para adultos y adultas mayores; “Sembrando Vida”, entre otros, que serán convertidos en derechos al incluirse en la Constitución.

“Vamos a seguir con todos los Programas de Bienestar: Vamos a seguir con la pensión universal a adulto mayor; vamos a seguir con el apoyo a personas con discapacidad, con el apoyo a los jóvenes de preparatoria, con el ‘Sembrando Vida’, con todos los Programas de Bienestar que además, van a ser constitucionales porque se van a aprobar muy pronto en la Constitución de la República para hacerlos derechos”, agregó.

Además, informó a las y los quintanarroenses de Bacalar que serán agregados tres nuevos programas sociales: Un apoyo a mujeres de 60 a 64 años; una beca para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria de escuelas públicas y un programa de salud casa por casa para adultos mayores.

“Vamos a impulsar, ya lo saben porque me han oído varias veces, tres nuevos Programas del Bienestar. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad (…) Vamos a dar becas a todos los niños y niñas que van a escuela pública en preescolar, primaria y secundaria (…) Y también vamos a llevar el programa de salud casa por casa, a todas y todos los adultos mayores. Vamos a complementar la pensión universal, vamos a contratar como 20 mil médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, para que vayan casa por casa a visitar a todas y todos los adultos mayores en todo el país y si es necesario, a llevarle sus medicamentos”, anunció.

En la supervisión de obra de la zona arqueológica Ichkabal, la presidenta electa, celebró lo logrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como uno de los mejores presidentes de México, quien forjó una hermandad con el pueblo de México.

“La hermandad más importante es la que se ha construido entre el pueblo de México y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre que ama a su pueblo y un pueblo que ama a su presidente, único en la historia de México”, aseveró.

Por lo anterior, refrendó su compromiso en continuar con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que significa seguir con un gobierno que luche por el bienestar de los mexicanos y mexicanas.

“Este pasado 2 de junio, el pueblo de México dijo: queremos que siga la Transformación de la Vida Pública de México. Y hoy vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no va a haber regresiones, que no va a haber vuelta al pasado, que no va a regresar la corrupción y no van a regresar los privilegios y que vamos a seguir luchando como siempre por la justicia y la democracia en nuestro país”, puntualizó.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, festejó que con Claudia Sheinbaum se le dará continuidad a los Programas del Bienestar, lo que puntualizó es muestra de que la presidenta electa es una mujer inteligente, honesta y con buen corazón.

“Como no voy a estar contento, si le voy a entregar la banda presidencial a una mujer inteligente, experimentada, honesta y lo más importante, de buenos sentimientos, por eso estoy muy contento (…) Ya cerramos un ciclo, pero hay relevo generacional, una mujer es la que va a ser presidenta de México y es algo histórico que estamos viendo para contarlo”, reconoció.

Finalmente, María Elena Lezama Espinosa, gobernadora del estado de Quintana Roo, también hizo énfasis en que Claudia Sheinbaum da muestra de que en México llegó el tiempo de las mujeres.

“Representas la nueva era, representas el tiempo de las mujeres, que siempre debió de haber sido el tiempo de las mujeres y es prueba de que si se puede, de que las mujeres podemos ser todo lo que nos propongamos, y de que nunca más nos van a decir lo contrario, nunca más podrán hacernos a un lado (…) Juntas y juntos vamos a construir el segundo piso de la Cuarta Transformación de la mano de la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó.

A la supervisión de obra de la zona arqueológica Ichkabal también asistieron, el general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); María Luisa Albores González, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); Jorge Nuño Lara, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT); Jesús Antonio Esteva Medina, próximo secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes; Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Así como, Gabriel García Rincón, subsecretario de la Defensa Nacional; Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Daniel Chávez Morán, supervisor honorario del Tren Maya; Ricardo Flores González, comandante de la X Región Militar; José Gerardo Vega Rivera, director general del Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V.; Oscar David Lozano Águila, director general de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria “Tren Maya” S. A. de C.V. y Refugio Cano Gómez, presidente del Comisariado Ejidal de Bacalar.