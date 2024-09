Convergen Cientos de Historias de Familias Rotas por Desapariciones

Manifestación y Pega de Cédulas de Búsqueda en el Centro

“Estoy Buscando a mi Esposo, Tiene ya un año que Estamos Buscándolo, y en la Fiscalía no nos dan Ninguna Razón”

Por Rafael Hernández Guízar

Decenas de personas se manifestaron ayer en el centro de Guadalajara para protestar contra la desaparición forzada.

En la Plaza de la Liberación, frente al Palacio Legislativo, se colocaron cédulas de búsqueda de aquellos que desaparecieron y que las autoridades no han podido localizar, sumando miles y miles de casos sin respuesta.

Esta protesta se suma a las realizadas semana con semana para protestar contra las desapariciones y difundir la imagen de sus seres queridos; cabe recordar que hace una semana se realizó la marcha por la conmemoración del Día Internacional por la Desaparición Forzada, donde alrededor de mil personas marcharon desde la glorieta de los Niños Héroes en la avenida Chapultepec, hasta el Palacio de Gobierno, donde igualmente se colocaron las cédulas de búsqueda.

Entre los asistentes se debelaban cientos de historias de familias rotas por la falta de alguno de sus integrantes.

Madres, padres, hijos, esposos, no había distinción.

“Yo estoy buscando a mi esposo, tiene ya un año que estamos buscándolo, y en la Fiscalía no nos dan ninguna razón. No hay avances, ni hay resultados, ni hay nada, y es muy desesperante, ya no sabemos ni que hacer. Era nuestro sustento, nuestro pilar, ahora yo tengo que trabajar y estoy sola con mis hijos, y eso es algo que he tenido que cargar sin ayuda de nadie”, lamentó Silvia Rodríguez, una mujer que se quedó a cargo de sus tres hijos tras la desaparición de su esposo el año pasado.