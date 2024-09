Señalan a Policías Viales por Corrupción

En Alrededores del Panteón de San Andrés

La Oficial “Empezó con Muchas Cosas y Luego que no Traía la Verificación y que me iba a Quitar el Carro, y Total que me Acabó Diciendo que si le Daba dos mil Pesos me Dejaba ir”, Dijo una Conductora

Por Rafael Hernández Guízar

Ciudadanos denunciaron actos de corrupción de policías viales en el oriente de Guadalajara.

Es en los alrededores del panteón de San Andrés, en donde ciudadanos señalaron que policías viales tanto en patrulla como en bicicleta, llegan para imponer multas directamente a la ciudadanía, algo que en muchos de los casos dicen, es injustificado, y que por desgracia termina en la solicitud de dádivas para evitar las sanciones.

“Pues yo me paré porque llegué a comprar unas flores, qué tanto me pude haber tardado en pedirlas y que me las cobraran, ah pues en menos de lo que esperé ya tenía a la mujer esa poniéndome una multa, y que le diera mi licencia, y que la tarjeta de circulación, y así, empezó con muchas cosas y luego que no traía la verificación y que me iba a quitar el carro, y total que me acabó diciendo que si le daba dos mil pesos me dejaba ir, pues qué hice, pues dárselos porque me sale más caro si se llevan el carro a que si le doy eso”, dijo una mujer muy molesta que prefirió el anonimato.

En entrevista con Página 24, esta mujer aceptó que es incorrecto haber otorgado dinero para evitar las sanciones administrativas que conllevan las acciones de la policía vial, es decir las multas, sin embargo, dijo que de momento se sintió asustada y abrumada, por lo cual aceptó a participar en dicho acto.

“Pues qué hace una, yo soy mamá soltera y sin el carro cómo muevo a mis hijos, y cómo me voy a trabajar, cómo le hago, eso es lo que me intriga, entonces qué hace una, pues terminas cayendo, porque es bien fácil decir no les des, pero a ver quédate sin carro cuando es tan importante para lo que haces diario”, dijo.

Y es que este caso no es el único que se reportó a este diario. De acuerdo con varios testimonios, hay un grupo de policías viales mujeres que hacen infracciones y que están pidiendo dinero a cambio de no quitar de circulación los carros.

Cabe señalar que el reglamento de la ley de movilidad y seguridad vial de Jalisco es claro respecto a los motivos por los cuales se puede quitar de circulación un vehículo.

Principalmente, se señala los documentos esenciales que deben de traer los choferes que van circulando siendo estos, la licencia vigente, la tarjeta de circulación y el seguro del vehículo, al menos de daños a terceros con recibo de pago. En caso de que falte más de uno de esos tres, el vehículo puede ser retirado de circulación, pero no por la falta de uno solo, o bien, por un adeudo grande ya sea de infracciones o refrendos.