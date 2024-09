Acusan Robo de Electricidad en el Centro de Tonalá

Locatarios Aseguran que los “Diablitos” Causan Daños en sus Equipos

Exigen a la CFE y al Ayuntamiento Acciones Para Terminar con las Irregularidades

Por Rafael Hernández Guízar

Sobrecargas de electricidad que les dañan sus dispositivos, fueron denunciados ayer por locatarios del centro de Tonalá; arremetieron contra el ayuntamiento y la Comisión Federal Electricidad (CFE).

Y es que la proliferación del ambulantaje en el primer cuadro tonalteca, dicen los afectados, ha provocado que los mismos comerciantes se cuelguen de las líneas de alta tensión, lo cual provoca en muchos casos, que haya altos voltajes que causan daños entre los locatarios establecidos, según se denunció a Página 24.

“Pues sí a veces pasa que se botan las pastillas y ya sabe uno que es porque hay mucha gente que se está colgando, por eso lo que nosotros queremos pues es que estén al pendiente, que hagan algo porque quién paga si se nos dañan los aparatos, pues nadie porque nadie se hace responsable”, dijo una de las locatarias entrevistadas por este reportero.

“A mí me pasó y nadie me repuso mi refrigerador que se me daño, y tuve que endeudarme para comprar otro, y eso es algo que no toman en cuenta, entonces quién se hace responsable, es lo que yo pregunto, aquí pues los del ayuntamiento y los de la Comisión (CFE) deberían de estar al pendiente, pero oiga, si ya sabe uno que con un billetito funcionan las cosas, fregado uno que tiene que pagar licencia y permisos y todo, es contra uno contra quien se encajan siempre los del gobierno”, agregó la molesta mujer.

De acuerdo con esta mujer, no sólo es en los alrededores de la Plaza Cihualpilli donde se presenta el problema, sino, desde el Anillo Periférico, la avenida conocida como Tonaltecas, por donde se instala el tradicional tianguis de Tonalá y en general, en toda la zona centro.