De las y los 10 mil estudiantes que ayer se manifestaron a favor de la Reforma al Poder Judicial poco o nada cuentan los medios. Lo que la TV no ve, la radio no escucha, la prensa no publica que se difunda en la red. pic.twitter.com/NOlXZwJFHg

— epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) September 6, 2024