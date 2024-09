Venden Hasta Pasillos en Panteón de San Andrés

Impiden Acceso a Otras Tumbas

En la Administración del Camposanto “Me Dijeron que de Momento no Pueden dar Información y que es Algo que se Ordenó Desde el Ayuntamiento”

Por Rafael Hernández Guízar

Persisten la venta de los pasillos en el panteón de San Andrés, en Guadalajara; ya no se puede ni llegar a las tumbas porque no hay caminos.

Y es que la actual administración a cargo del alcalde interino, Francisco Ramírez Salcido, está vendiendo los espacios que eran pasillos, algo que no permite que ya se acceda a muchas de las tumbas, ahora, no hay manera de llegar a ponerle flores a sus difuntos, así lo denunció una mujer entrevistada por Página 24.

“Pues ya no puedo llegar, no puedo pasar a ponerle flores o estar con ellos, y no sé por qué, porque no se debe nada, tenemos todo pagado en el ayuntamiento, porque también se paga predial, no nos hemos atrasado, no entiendo qué está pasando”, dijo la molesta mujer.

Diversas propiedades han quedado incomunicadas, y las mismas autoridades, han advertido de la peligrosidad de parase sobre las tumbas por el riesgo que se corre de que las mismas colapsen, es decir, que se rompan las tapas y se caiga la gente.

“Pues dicen que uno no se debe de parar sobre las tumbas, que porque se pueden venir abajo, y pues puede haber un accidente, entonces, cómo le hacemos para llegar, le digo que cuando fui a preguntar qué pasó, me dijeron que de momento no pueden dar información y que es algo que se ordenó desde el ayuntamiento, aquí en la administración del panteón no saben qué pasó, simplemente recibieron órdenes”, agregó.

No es la primera persona que señala este tipo de cosas. A la redacción de Página 24, han acudido al menos cinco personas para señalar el problema que se vive en dicho cementerio que se ubica al oriente de la ciudad capital, donde se han vendido los espacios de los pasillos y por ello, muchas tumbas han quedado sitiadas, rodeadas de otras tumbas que hacen imposible su acceso.

Esta desesperada mujer hizo un llamado al presidente municipal interino, Francisco Ramírez Salcido, a quien pidió una explicación y que intervenga de inmediato.