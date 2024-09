No Avanza Impugnación de Morena por la Elección en Tlajomulco

“No han Podido Encontrar… 35 mil 556 votos”

Por Rafael Hernández Guízar

También en Tlajomulco se impugnó el resultado de las elecciones, Lulú Barrera, la ex candidata de Morena para la alcaldía, dejó en claro que también ellos solicitaron la nulidad de los resultados del pasado 2 de junio.

Quiere que se repita la jornada electoral, a través de una elección extraordinaria, y aunque fue presentado el juicio antes del de Guadalajara y el del gobierno estatal, no hay avances según expuso, lo que le dejaría a ella, su equipo y a quienes votaron a favor de su proyecto en estado de indefensión.

“Seguimos en la lucha, esperando que se esclarezca todo esto. Queremos informarles el estado actual de la demanda de nulidad para la presidencia municipal de Tlajomulco de Zúñiga. El 14 de junio del 2024, como candidata me percaté de las inconsistencias que se presentaron, entre ellas, la falta de cadena de custodia, que los votos no fueron los reales, el cómputo de votos no fueron los reales en la votación municipal, la cantidad fueron 195 mil 697, lo que no coincide con los votos a la presidencia de la República, que fueron 230 mil votos, la diferencia de votaciones de 35 mil 556 votos, de las que fue considerablemente la diferencia entre el primer y segundo lugar de la presidencia municipal”, dijo.

El tiempo corre, y a más tardar, el 30 de septiembre debe estar la resolución del recurso presentado por Lulú Barrera, por lo que advirtió que en caso de que no haya capacidad o ganas de trabajar por parte del Tribunal Electoral de Jalisco, se debe de pasar a la instancia siguiente, la sala Guadalajara, para que se analicen los conceptos con los cuales se cuestiona el supuesto triunfo del partido Movimiento Ciudadano (MC).

“La verdad da pena que diga el Consejo Municipal que los votos no los han podido encontrar, lo que muestra un cómputo disfrazado con la explicación de que el ciudadano se llevó los votos que faltan, 35 mil 556 lo que nos da la certeza de pedir que se anule el proceso (…) solicitamos que verifiquen las casillas, y exigimos que se decrete la nulidad de la elección municipal y se llame a una nueva elección extraordinaria (…) hasta el momento, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco no ha actuado, y no han solicitado los 296 cuadernillos que fueron usados en la elección”.

Finalmente, destacaron que al igual que en Guadalajara, hubo diversas arbitrariedades cometidas tanto por miembros del partido MC, como de la autoridad electoral local, lo cual no sólo implicaría la posible comisión de delitos electorales, sino, la capacidad de que se declare nula la elección y tenga que repetirse.