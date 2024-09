Jueces Federales Piden Espaldarazo

Quieren Paro de Labores al Consejo de la Judicatura de Jalisco

Por Rafael Hernández Guízar

Jueces federales pidieron al Consejo de la Judicatura de Jalisco su apoyo ante la próxima votación de la reforma al Poder Judicial.

Se trata de una petición que se hizo a través de un oficio que se entregó en la sede del Consejo de la Judicatura de Jalisco, y en la que se pretendía que los trabajadores de los juzgados de primera instancia y del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) se fueran al paro de labores igual que ellos en señal de protesta y solidaridad.

Hoy habrá sesión de pleno del Supremo Tribunal del Estado de Jalisco, y será discutida la petición formal que hicieron los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.

Ayer desde temprana hora, se rumoró entre los trabajadores del Poder Judicial de Jalisco –a escala local- el caso, y no descartaban que pudiese hacer un paro parcial de labores aunque dependería de lo que se apruebe en la sesión misma.

“Con motivo de la iniciativa de reforma constitucional que actualmente se encuentra en curso, la asociación que representamos, le pedimos formalmente que el Poder Judicial Estatal y el Consejo de la Judicatura que usted preside, se sume a las acciones específicas inherentes a la defensa de la independencia judicial y carrera judicial”, señala el documento que fue firmado por el presidente de la asociación, el juez Adolfo Aldrete Vargas.

Y sigue: “Los invitamos a sumarse a nuestro movimiento en defensa de la independencia judicial”.

Sin embargo, al cierre de esta edición, por parte del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de Jalisco, se indicó a este reportero que no habría paro de labores por parte de los empleados, al menos no en tanto no sea un acuerdo que les haga saber por parte del Consejo de la Judicatura.

Cabe señalar que la sola idea de que se haga paro de labores en los juzgados de primera instancia, causó mucha molestia entre los abogados litigantes quienes tienen que lidiar ya con el paro de labores que se hace en la ciudad judicial federal y donde miles de personas se han quedado sin la protección de la justicia federal.