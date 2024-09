Pocos Abogados Recomiendan la Mediación

Se Podría Aducir “Dolo” por Parte de Muchos Litigantes, Critica Director del IJA

“Ven Mucho más Lucrativo el Juicio Porque Cobran por Desahogo de Pruebas, Cobran por los Peritos (…) Algunos Cobran por mes, Entonces Pareciera que les Interesaría Alargarlos”

Por Rafael Hernández Guízar

Pese a que la mediación es una salida para evitar la saturación de los juzgados, en Jalisco muchos abogados litigantes no recomiendan este método a sus clientes, aseguró el director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA), Guillermo Zepeda Lecuona.

Lo anterior, según señaló el funcionario en entrevista con un medio de comunicación local, donde trascendió que, incluso, se podría aducir “dolo” por parte de muchos abogados quienes no optan por los medios alternos de solución de conflictos.

“Y otros que ven mucho más lucrativo el juicio porque cobran por desahogo de pruebas, cobran por los peritos (…) algunos cobran por mes entonces pareciera que les interesaría alargarlos. Se muestra que en Jalisco ya son muy significativos los abogados que están recurriendo a los métodos”, indicó Zepeda Lecuona.

Y es que a 13 años de haber sido creado dicho instituto, según trascendió, hay abogados que ni siquiera saben dónde se ubica el IJA.

En tanto, Zepeda Lecuona destacó que por lo que respecta a los asuntos que se tratan dentro del instituto a su cargo, alrededor de la mitad de las personas que son notificadas aceptan acudir a un centro de mediación, lo que impide que se resuelvan satisfactoriamente muchos de los casos.

“Porque la gente va voluntariamente; nuestros invitadores, los que llevan la invitación hacen esa labor y dicen, ‘mire señora, si quisieran perjudicarla irían a un juzgado y la embargan, pero la están invitando a un centro de mediación, es voluntario, vaya, es confidencial, escuche y si no le convence no firma o no llega a un convenio’”.

Pero esto no impide que exista un número significativo de casos cerrados con éxito, Guillermo Zepeda destacó que de cada 100 asuntos, en alrededor de 82, las partes involucradas llegan a un acuerdo, lo cual dista mucho de lo que se logra en los juzgados de primera instancia donde es apenas el 22 por ciento de los litigios los que se resuelven por convenios.