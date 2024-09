Exigen Justicia por Muerte de Bryan Orlando

La Madre del Joven Señala Negligencia Médica

El Joven fue Atropellado en el Municipio de Tonalá y Murió en el Hospital

Por Rafael Hernández Guízar

María Elena Mandujano, mamá de Bryan Orlando, un joven que fue atropellado en el municipio de Tonalá y murió en el hospital, exige justicia.

A decir de la dolida madre, se trata de un caso en donde hubo negligencia médica ya que su hijo sufrió de una fractura en la pierna izquierda y le enyesaron la derecha, además, en el hospital particular se negaron a darle atención adecuada pues supuestamente, la aseguradora que debía de responder por el accidente automovilístico, simplemente no hizo nada.

“CHG Hospitales, ahí nos canalizaron los de Seguros El Águila, pero nunca les autorizó que lo atendieran, por eso es que mi hijo murió por negligencia, además de que iba delicado, nunca lo atendieron, por eso fue una negligencia (…) su pierna izquierda es la que tenían que enyesar, y la que le enyesaron fue la derecha, cuando le iban a tomar las radiografiáis nadie le quiso ayudar a la persona que le iba a tomar las radiografías y me tuve que pasar yo, y les dije que tenían que atenderlo de emergencia y me dijeron que no, que porque la aseguradora ya no autorizó nada”, dijo la molesta mujer.

Y siguió: “Me dijeron que podía que lo operaran al día siguiente como una semana después, y al siguiente día como a las cinco de la mañana mi hijo falleció, pero los mismos del hospital dijeron ‘la verdad nos equivocamos’, y yo les dije que por qué lo atendió alguien que no sabía, si lo tenían que atender especialistas y que solamente le pusieron un calmante para que se durmiera”.

Los hechos sucedieron el pasado 17 de junio del 2023, cuando el joven de apenas 25 años de edad fue atropellado cuando circulaba en su motocicleta.

Desde ese día, todos los gastos, incluso los funerarios, han corrido por parte de la familia, pues ni eso ha sido absorbido por la aseguradora, asegura María Elena Mandujano: “Todos los gastos los hemos estado pagando nosotros, los funerarios y todo, porque la aseguradora nunca se hizo cargo de nada, y pues lo que queremos es justicia, que detengan a las personas, no es algo que sea por dinero, nos dijeron que ellos querían pagarnos, pero no queremos que nos den 500 mil pesos, eso no vale mi hijo, la vida de un ser humano no tiene precio, nosotros no queremos sus pinches 500 mil pesos, queremos que nos paguen y que se vayan detenidos, que los detengan”.

Desesperada, esta mujer pidió ayuda al fiscal general del estado para que el asunto sea investigado y llegue a una sentencia condenatoria para que se realice una reparación integral del daño.