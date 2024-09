Verificación de Septiembre, Para Terminación 6

Multa Puede ir de mil a dos mil 78 Pesos

Por Rafael Hernández Guízar

Si no ha verificado su automóvil preste atención a lo siguiente, pues a partir del presente mes de septiembre serán multados todos los vehículos que su terminación de placa vaya del uno al seis.

Y es que como parte del programa de “Verificación Responsable”, existe un calendario a través del cual se organiza en qué fechas debe de cumplir con dicho programa la ciudadanía, siendo así que la terminación 1, es para los meses de enero y febrero; la terminación 2, para febrero y marzo; 3 para los meses marzo y abril; 4 para abril y mayo; mayo y junio, para los meses con terminación de placa 5, y finalmente, el 6 para los meses de agosto y septiembre.

Por ello, al iniciar septiembre, los automóviles con terminaciones en los números antes mencionados, serán susceptibles a una multa que puede ir de mil a dos mil 78 pesos y que se aplica en el sistema el mismo día en que es puesta.

Sin embargo, aquellas personas que sean multadas, contarán con 30 días para poder anularla al acudir a verificar su automóvil, y en caso de que no pase la revisión, contarán con otro periodo de gracia para regresar a una nueva inspección –la que ya no se debe de pagar-, si de nuevo no pasan la revisión, se aplica un holograma de reprobado.

Para los próximos meses, las terminaciones de placas serán 8, 9, y 0. Los meses de septiembre y octubre, los automovilistas que tengan una terminación de placa en dicho número, podrán acudir a los centros de verificación; el número 9 es para el mes de noviembre, y el 0, para el mes de diciembre.

Por cierto que si no se ha verificado en tiempo y forma, el costo sube para la ciudadanía y va de 500 a 550 pesos.