Por “Incompetentes” Clausuran Palacio de Gobierno

Familiares y Amigos de Desaparecidos

Son Miles de Desaparecidos Reclamados por la Sociedad

Por Rafael Hernández Guízar

Familiares y amigos de desaparecidos clausuraron ayer el Palacio de Gobierno de forma simbólica, colocaron un cartel donde se señala que por incompetentes en el gobierno los clausuran.

Desesperados pro ver como pasan los meses sin tener respuesta de sus seres desaparecidos, familiares y amigos de víctimas, hicieron un llamado urgente al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, así como a la sociedad misma para que den información que permita dar con el paradero de los suyos, los que ya no están y de los que no tienen siquiera una pista de dónde pueden encontrar al menos sus cuerpos para sepultarlos.

“Mire, el gobierno hasta ahorita no me dice nada, sólo sé que hay un detenido, pero no ha hablado, porque disque tiene derechos, derecho a permanecer callado, y estamos a la espera de que hable, con fe en Dios, para saber dónde está Héctor Adrián, porque ya pasó un año y un mes, y no sabemos nada, a él se lo llevaron el 21 de julio del 2023, y hasta ahorita no hemos sabido nada, y el gobierno se hace como los del Seguro Social, puras vueltas y vueltas, y no nos dan respuesta de nada”, dijo Teresa Corona Navarro, madre de Héctor Adrián Águila Corona, un joven que desapareció desde el año pasado.

Para ella y su familia, todo cambió en junio del 2023 cuando su hijo no regresó a casa, y aunque ha tratado de que la Fiscalía dé con su paradero, ha sido en vano; incluso hay un detenido, pero no ha dicho nada y el proceso sigue sin tener respuestas.

“Simplemente que hay que esperar, que están recabando pruebas, pero nada, no hay más detenidos ni nada, sólo se quedaron con un detenido, y nosotros asistimos casi cada ocho días a la Fiscalía y de repente ya ni nos quieren recibir porque yo creo que ya los hartamos, pero si no estamos constantes ni nos hacen caso, vamos a la Fiscalía de la Calle 14, a la de Desaparecidos, y nada, pero vamos a seguir hasta encontrar a mi hijo, no voy a parar hasta encontrarlo, porque mi hijo no se merece que haya pasado esto, él es licenciado en Geografía, trabajador de la CONAFOR, no es cualquier drogadicto, cualquier ratero para que se lo hayan llevado así, por eso tengo la esperanza de encontrarlo, porque no debemos nada a nadie, es un muchacho trabajador, por eso lo sigo buscando”, destacó la madre buscadora.

No sólo es el caso de Héctor Adrián, son miles de desaparecidos los que son reclamados por la sociedad, y el día de ayer, una enorme cantidad de lonas fueron colocadas con cédulas de búsqueda, en la esperanza de tener alguna pista, algo que les permita tener al menos nociones de dónde pueden estar sus hijos, padres, esposos.