Preocupa Alza en Costo de Canasta Básica

“Da Mucho Dolor ver que (los Hijos) Tengan Hambre y que no Ajuste el Dinero”

Por Rafael Hernández Guízar

Alarma a las amas de casa el precio de la canasta básica, ya no ajusta ni para comer dignamente tres veces al día.

Y es que casi todos los productos han sufrido incrementos que hacen muy complicado cubrir las necesidades de un hogar con el salario que actualmente se gana en el estado, en muchos de los hogares se sobrevive con cantidades que van de entre uno y dos salarios mínimos.

“Mire, el huevo que se supone que es como lo más barato que había, ya está en casi 50 pesos, ya un almuerzo para mis hijos así de frijoles y huevito me sale en más de 100 pesos, y eso es una de las tres comidas que se supone que debe uno de hacer diario, la comida ya ni se diga”, dijo una de las amas de casa entrevistada en un mercado del municipio de Tonalá.

“Pues en mi casa somos cinco, mis tres hijos y mi esposo y yo, y ni modo de estar limitando a mis hijos, decirles que no coman, que coman poquito, soy yo la que me tengo que estar aguantando el hambre, y mi esposo a veces también porque los niños comen como grandes, y están en pleno desarrollo, da mucho dolor ver que tengan hambre y que no ajuste el dinero” agregó.

Distintas frutas y verduras están casi al doble de lo que estaba a principios de año. Es el caso de las cebollas, los aguacates y hasta las naranjas.

Y en lo que respecta a la carne, es casi inaccesible para muchas personas, algo que hace que la misma se pueda consumir entre una y dos veces por semana.

Por ello, esta mujer entrevistada por Página 24, indicó que es necesario que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, haga algo antes de que termine su gestión, para evitar que los precios estén tan elevados.