Calandrias de Caballo Cautivan a Turistas

A Punto de Desaparecer

Son un Ícono de los Atractivos del Centro de Guadalajara

Por Rafael Hernández Guízar

Las calandrias jaladas por caballos de Guadalajara, siguen cautivando a turistas nacionales e internacionales.

Y es que, aunque colectivos en defensa de los derechos de los animales, han intentado desprestigiarlos, estos carruajes de alquiler que están en vías de desaparición, siguen siendo un ícono en los atractivos del centro de la ciudad capital de Jalisco.

“Pues claro que están hermosos, en España hay algunas ciudades donde uno puede ver esto todavía, pero en otras ya no, porque justo los defensores de los derechos de los animales andan siempre queriendo humanizar a los animales, pero es claro que no entienden que no hay maltrato, ellos están jalando una carreta, no están cargando nada, es más, cualquier persona podría jalar de la carreta, no es que sea algo pesado”, dijo una de las turistas entrevistadas por este reportero.

Y siguió: Allá en España lo que sí causó mucha conmoción fue que prohibieran las corridas de toros, pero eso sí es algo que causa daño y sufrimiento al toro, pero jalar una carreta es algo que no le causa ni dolor ni sufrimiento, pero insisto, es que quieren humanizar siempre a los animales”.

Otro de los turistas, destacó: “Yo lo que quiero saber es qué han propuesto además de que se quiten las calandrias, es que sólo protestan y no proponen, no hacen ni dicen nada que ayude, y la verdad es que los carros eléctricos, pues sí están bonitos, pero eso es algo que se puede ver en cualquier lado, y las calandrias con caballos no, están desaprovechando la posibilidad de tener un atractivo único”.

Y aunque los recorridos en calandrias jaladas por caballos son más caros que los que se dan en los carruajes eléctricos que dio en comodato una empresa a varios de los calandrieros, los turistas prefieren ir a bordo de las clásicas calandrias, algo que ha permitido que se cubran los gastos de operatividad de los mismos.

Por el momento, algunas de estas calandrias aún se pueden observar en el centro de Guadalajara, y la esperanza de turistas y ciudadanos, es que la próxima administración municipal (MC) dé marcha atrás al decreto a través del cual se determinó que debían salir de funcionamiento.