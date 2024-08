“No hay Ningún Avance” en Desaparición de Aldo

Fiscalía Niega Información, Señala el Padre del Estudiante de la UdeG

“La Fiscalía Hace Operativos, Pero no hay Resultados”

Por Rafael Hernández Guízar

Miembros de la UdeG, amigos y familiares de Aldo González, un joven estudiante de la Universidad de Guadalajara, se manifestaron ayer afuera de Palacio de Gobierno por su desaparición.

Israel González, padre del joven desaparecido desde el 13 de abril pasado, destacó que la Fiscalía le ha negado información, que simplemente no hay resultados que ayuden a dar con el paradero de su hijo.

“Lo que siempre he dicho, ya van cuatro meses y 15 días y no hay una respuesta, no hay una solución, Aldo es un estudiante y aquí están sus compañeros apoyando. Es un muchacho limpio, sano, que no tiene problemas con nadie, y no aparece”, dijo en entrevista durante la manifestación, previo a una reunión con personal de la Subsecretaría de Asuntos del Interior.

Y agregó: “No hay ningún avance. Siguen haciendo operativos. La Fiscalía hace operativos, pero no hay resultados; tengo entendido que los operativos son focalizados, algunos otros son búsquedas en general, pero la Fiscalía no nos ha informado”.

Pero fue más allá y destacó que en la zona de los Altos de Jalisco, de donde es originario él y su familia, son casi 30 los que han desaparecido después de que su hijo ya no llegó a casa: “Aldo no es el único caso, pero ya lleva mucho tiempo y es inexplicable lo que pasa. Jalisco es ahorita el estado con más desaparecidos, en la zona de Los Altos de Jalisco, que es de donde somos nosotros, van como 28 después de mi hijo”.

Aldo despareció el pasado 13 de abril cuando viajaba de Guadalajara a Tepatitlán, donde estaría con su familia tras terminar la semana de estudio.

Es estudiante de la carrera de Técnico Superior Universitario en Ciencias de la Salud. Por cierto que, su padre, ha recurrido incluso a pedir ayuda a los cárteles a través de videos para pedir ayuda para que regrese vivo su hijo.