Insiste Lemus en Defender Resultados Electorales

Realizan Sesión Ordinaria de la Coordinadora Nacional de MC

Por Elizabeth Ríos Chavarría

Tras participar en la Sesión Ordinaria de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Pablo Lemus Navarro, gobernador electo de Jalisco, hizo un llamado a todos a defender los resultados electorales del 2 de junio; no permitirán que Morena robe la voluntad de los jaliscienses a través de discursos engañosos, aseveró.

El también alcalde con licencia de Guadalajara hizo esta convocatoria sin dejar de resaltar la victoria obtenida en la entidad, ya que los resultados de la pasada jornada electoral lo posicionaron como el gobernador con más votos en la historia de Jalisco.

“El apoyo que vivimos durante todo el proceso electoral, desde la precampaña, la intercampaña y la campaña constitucional, nos dio como resultado un triunfo contundente en Jalisco como el gobernador con más votos en la historia: un millón 682 mil votos, 300 mil más que el gobernador que más había obtenido. Ganamos por un diferencial de 186 mil votos”.

Dijo que en esta defensa de la voluntad de los jaliscienses están figuras de MC como Dante Delgado, Jorge Álvarez Maynez y el senador Clemente Castañeda, por lo que también convocó a las universidades, organismos de la sociedad civil, empresarios y ciudadanía en general a unirse a esta lucha.

“Hacer una amplia convocatoria a las y los jaliscienses, a las universidades, a los organismos de la sociedad civil, a los empresarios, a todas las personas que participaron en la organización y que participaron con su voto a defender la elección en Jalisco, y no permitir que Morena donde no gana se quiera robar una elección. No lo vamos a permitir”.

Por ello, el gobernador electo enfatizó además que no permitirán, bajo ninguna circunstancia, que Morena intente robar la voluntad de los jaliscienses a través de discursos engañosos.

“Ganamos por un amplio margen y no vamos a permitir que Morena ni su candidata se quieran robar la voluntad de las y los jaliscienses”.

Además, reconoció la ratificación de Clemente Castañeda como coordinador de los senadores de MC, al asegurar que será fundamental para continuar impulsando los intereses de Jalisco a nivel federal, garantizando que las necesidades del estado sean escuchadas y atendidas.

También, y ante la controversia que se ha creado en el tema, el gobernador electo se posicionó en torno a la reforma del Poder Judicial implementada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Señaló la necesidad de analizarla con cautela, considerando en todo momento las preocupaciones de actores internacionales como Estados Unidos y agencias calificadoras.

“Me parece que es un buen momento para detenernos un poco, para que se haga un análisis a profundidad, que veamos pros y contras de la iniciativa presentada y cómo podemos mejorarla sobre todo en la lógica que les dé certeza a las inversiones internacionales, a las inversiones nacionales, pero que le dé certeza a la ciudadanía en general, sobre todo en materia jurídico-patrimonial”.