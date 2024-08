27 Estudiantes de la UdeG Siguen Desaparecidos

No han Regresado a Casa; el Registro es de 2014 a la Fecha

En el Mismo Periodo, 60 Lograron Regresar con su Familia y 8 Fueron Encontrados sin Vida, Indicó el Catedrático Francisco Jiménez Reynoso

Por Rafael Hernández Guízar

Son al menos 27 los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que han desaparecido sin regresar a sus hogares, aseguró el catedrático Francisco Jiménez Reynoso.

Destacó que, del 2014 a la fecha, han sido alrededor de 60 los que lograron regresar a casa, pero 27 no lo hicieron, en tanto que 8 fueron encontrados sin vida, pese a esto, la Fiscalía estatal y muy concretamente la Fiscalía Para Personas Desaparecidas, no da resultados.

“A nosotros como Universidad de Guadalajara nos han arrebatado a uno de nuestros estudiantes, (Aldo González) es un joven que promete ayudar a la comunidad de Jalisco, y nosotros también resultamos afectados, ya tenemos 27 estudiantes en este estatus, de desaparecidos, de 2014 a la fecha. Otros ocho fueron localizados pero sin vida, y cerca de 60 sí regresaron a casa de alguna manera, sin aclarar por qué se ausentaron, si fue una desaparición forzada, hay que decir que muchos familiares que inician buscando a sus seres queridos, en el transcurso empiezan con las manifestaciones y resulta que a los días nos dicen ya no quiero que se diga nada, y al preguntar el por qué, es porque ya fueron a tocar en la puerta de su casa y que tienen más hijos, y si ya perdieron uno no quieren perder otro, comprendemos y acatamos lo que nos dicen”, dijo.

Y es que cuando se registra la desaparición de un estudiante, la comunidad entera se vuelca en manifestaciones, mismas que han dado resultados, pero que en muchos casos, han sido motivo de amenazas directas a las familias de los desaparecidos, agregó Jiménez Reynoso.

“Muchos prefieren ni siquiera denunciar (…) no queremos que confundan en la Fiscalía de Desaparecidos y en la Fiscalía General acciones con resultados, si hay acciones, pero no hay resultados, ¿entonces?, lo que nosotros no queremos es que se confundan las acciones con los resultados, y creo que queda muy mal parada la Fiscalía de Desaparecidos, no tiene objetividad, porque deja en estado de indefensión no, solo a la familia, sino a todos los jaliscienses”, criticó el académico de la UdeG.

Y fue más allá al destacar que el hecho de decir que se debe de guardar sigilo por las investigaciones, son excusas gastadas que sólo hacen que pase el tiempo y que se pierdan momentos valiosos para exigir la aparición con vida de los jóvenes.

“Esa excusa ya no aplica, sabemos que no pocas víctimas son amenazadas en la Fiscalía para que no mediaticen estos temas, son amedrentados, que no les conviene, y hay desde amenazas veladas o insinuaciones como ‘sabía usted con quién se juntaba sus hijos, las cosas están muy difíciles, en qué andaría metido’, por supuesto que es revictimización”, aseguró el especialista en temas de seguridad.

Desapariciones en la Central Camionera

Igual de alarmante es que en Jalisco, concretamente en la zona metropolitana de Guadalajara, se tiene al menos ya que la nueva central camionera es sumamente peligrosa, pues hay “datos duros” que apuntan a una posible red que hace que vengan personas de otros estados con engaños, y que al final, terminan desaparecidos, refirió el catedrático, que es integrante del Observatorio de Seguridad de la Universidad de Guadalajara.

“Escuché palabras del gobernador diciendo que en la central camionera nueva no hay una crisis de desaparecidos cuando sí lo hay, sí la hay y tenemos los datos duros, cuando menos hay 15 personas que tienen el estatus de desparecidos en el entorno de la central camionera, de hecho, sabemos que incluso son citados de otros estados, para que viajen por un trabajo en Guadalajara, y cuando bajan del camión desaparecen”, indicó.

Por ello, Francisco Jiménez Reynoso destacó la importancia de que por parte de las autoridades haya apoyo real para los familiares de los desaparecidos, y que se logre abatir los índices de violencia que dan como resultado las desapariciones forzadas.