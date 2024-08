Protestan Gestores Contra Hacienda del Estado

Aseguran que no los Dejan Trabajar

“De la Noche a la Mañana” Hicieron Cambios en Recaudadoras; no les Hacen Válidas las Cartas Poder Simples

Por Rafael Hernández Guízar

Cientos de gestores se manifestaron ayer en el Centro de Guadalajara; por horas estuvieron afuera de la Secretaría de la Hacienda de Jalisco, pues alegan que no los dejan trabajar.

Eduardo Gutiérrez Gutiérrez, uno de los gestores que se manifestaron, dijo en entrevista con Página 24 que “de la noche a la mañana” les hicieron cambios en las recaudadoras, y que ahora, no les quieren hacer válidas las cartas poder simples con las que antes hacían diversos trámites, el gobierno estatal se las pide notariadas so penas de no dejarlos realizar absolutamente ningún trámite.

“Por parte de la Secretaría no nos han querido dar la atención, es el segundo día que venimos a tratar de negociar y ni siquiera se prestan, parece que por parte del gobierno (del estado) hay intención de ayudar, pero de la Secretaría no, nosotros queremos trabajar, yo sé que nunca nos han querido a nosotros los gestores, pero la verdad es que hay gente que prefiere no venir a verle la cara a esta gente, que no tienen actitud de servicio a la ciudadanía, no es nada particular”, criticó.

Y agregó: “Esto fue de la noche a la maña y nos atan de manos, no nos dejan desarrollar nuestro trabajo. Nos dicen que tenemos que llevar cartas poder notariadas y eso es muy complicado, estábamos trabajando bien, pero no sé por qué lo hacen estos señores del gobierno que ya se van, les están dejando el paquete a los que van a entrar, a nosotros nos hacen a un lado”.

Y es que, como gestores, son medios entre el gobierno estatal y la ciudadanía que requiere desde un cambio de propietario, hasta una tramitación de placas, entre otros servicios que se necesitan para poder circular y tener en orden los vehículos y la documentación de los mismos; sin embargo, aunque son contratados por la ciudadanía por interés propio, por parte del gobierno les pusieron condiciones para seguir haciendo sus funciones, que les son casi imposibles, como lo es el hecho de tener que llevar un poder notarial o una carta poder notariada que les permita representar legalmente a una persona para actuar en consecuencia.

“Estamos pidiendo que nos dejen seguir trabajando, el trabajo que hacemos es administrativo, es mínimo, ahora, todos los papeles llevan la aprobación de ellos, cumplimos las normas que nos dicen, nosotros sabemos cuándo un documento no está bien y no lo hacemos. Nosotros no queremos llegar a bloquear aquí, si quieren dialogar estamos en la mejor disposición, pero no nos cumplen”.

Por parte de la Secretaría de la Hacienda Pública de Jalisco les han dado largas y no hay respuesta a sus peticiones, simplemente están solicitando que se deje fuera la exigencia de un poder notariado, y así, poder seguir con sus actividades, pues son ellos quienes hacen la mayoría de los trámites vehiculares en el gobierno estatal.

De no haber respuesta, las protestas podrían seguir en escalada, sin embargo, por parte del gobierno estatal ya les dieron audiencia y están a la espera de que haya negociaciones.