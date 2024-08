Joselito Adame y la Insurgencia, Referentes de la Grandeza y Orgullo del México Taurino

La figura mexicana Joselito Adame es el torero que más veces ha tomado parte en la Corrida de la Insurgencia, pues desde su primera edición ha participado en cuatro ocasiones.

Pero no sólo ha sido eso, sino que ha conseguido en esas actuaciones un total de 10 orejas y un rabo.

“La Corrida de la Insurgencia es un acontecimiento por todos los lados que se le vea, un evento conmemorativo y un homenaje a quienes fueron los próceres de aquella lucha tan importante como la Insurgente.

“Los números me hacen el que más veces he actuado y más he trofeos conseguido, pero nada se compara con la emoción que he sentido de ser parte de esta historia a la que espero volver muy pronto”, señaló Joselito Adame quien se encuentra haciendo temporada en España.

El próximo 14 de septiembre se dará la séptima edición de la Corrida de la Insurgencia en la Plaza San Marcos a las 18:00 horas y en ella actuarán tres toreros aguascalentenses, Luis David Adame, Leo Valadez y Héctor Gutiérrez, con toros de la ganadería tlaxcalteca de Reyes Huerta.

“Ahora es mi hermano Luis David quien tomará parte de esta corrida. El cartel es de un gran atractivo y, lo mejor, es que este festejo está pensado para apoyar a los que necesitan, como siempre ha sucedido con la fiesta brava que tiene su lado altruista, y que sepan aquellos que están en contra que el espectáculo taurino apoya siempre que se necesita.

“Así que yo espero que los aficionados vuelvan a llenar la plaza, que disfruten de las emociones de la fiesta y, sobre todo, sepan que su aportación con los boletos que adquieran es para una buena causa, lo que nos mueve y nos conmueve”.

Los boletos de la Corrida de la Insurgencia están a la venta en el Restaurante 1828 en Aguascalientes y en las taquillas de la Plaza San Marcos, además en www.soluticket.mx

