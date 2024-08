López Obrador Vendrá a Jalisco

Para Supervisar Obras de Línea 4 del Tren Ligero

Por Elizabeth Ríos Chavarría

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, informó que se reunirá con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la finalidad de agendar una supervisión de obra de la línea 4 del tren eléctrico urbano y para avanzar en la petición de mantenimiento de la red carretera federal en la entidad.

La reunión, añadió, será esta misma semana, ante los avances sustanciales que se han registrado en torno a la línea 4 y la necesidad porque la infraestructura carretera federal tenga una intervención.

“Son dos temas centrales, uno son las carreteras federales y el otro es la terminación de la línea 4. Entonces, el presidente me pidió que ese tema lo quería ver directamente, tengo ya el reporte, está entregado a la SICT, voy a ir a hablar con él. Lo que quiero ver con el presidente es si vamos a estar en condiciones de que, antes de que termine, podamos hacer un primer recorrido aunque sea con las pruebas pendientes, pero ya el poder hacerlo como un acto simbólico me parece que tiene un gran valor. ojalá lo podamos acordar para la tercera semana de septiembre”.

Aseguró que las obras de la línea 4 hacia Tlajomulco avanzan conforme a lo programado y que, a pesar de los detalles técnicos por parte de la constructora, se espera que esta nueva ruta se entregue antes de concluir el actual gobierno en diciembre.

En otros temas, y ante los casos que se han dado y han tenido como último contacto la central camionera, el mandatario estatal pidió prudencia en torno a las versiones de que varios jóvenes han desaparecido luego de haber sido citados en la terminal de autobuses.

Con los trabajos de localización que llevan a cabo desde la administración estatal, manifestó que por el contrario han detectado un aumento en los casos de los jóvenes que deciden ausentarse.

“Yo lo que diría es, llevamos en los últimos días, nada más para que ustedes lo revisen, varios casos que denuncian como desaparecidos, que tienen manifestaciones, que hay señalamientos y que terminan siendo casos que no estaban desaparecidos. Entonces, yo lo que digo es hablemos con prudencia de estos temas. Muchos casos de ausencias voluntarias ustedes lo han ido documentando, casos de chavos que se fueron por su propia voluntad y que fueron denunciados en esos términos. Me parece que no es correcto seguir alentando una idea que genere este miedo y esta psicosis”.